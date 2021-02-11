«أدنوك» ترسي امتياز استكشاف بحري على «كوزمو» اليابانية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» أمس توقيع اتفاقية امتياز لاستكشاف النفط والغاز حصلت بموجبها شركة «كوزمو البحرية للاستكشاف والإنتاج»، المملوكة بالكامل لشركة «كوزمو القابضة» اليابانية، على حقوق استكشاف النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» في أبوظبي. وتعد هذه أول اتفاقية امتياز من نوعها يعتمدها المجلس الأعلى للشؤون المالية والاقتصادية في أبوظبي والذي تم تشكيله أخيراً.

وقع الاتفاقية معالي الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، وهيروشي كيرياما، الرئيس التنفيذي لمجموعة «كوزمو».

وقال الدكتور سلطان الجابر: تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بالاستغلال الأمثل وتحقيق أقصى قيمة ممكنة من موارد أبوظبي الهيدروكربونية، تسهم ترسية هذا الامتياز في تعزيز التعاون القائم بين أدنوك وكوزمو وتوثيق العلاقة الاستراتيجية الراسخة والناجحة بين دولة الإمارات واليابان التي تعد أكبر مستورد لمنتجات أدنوك من النفط والغاز. ويسعدنا توسيع نطاق شراكتنا مع كوزمو لا سيما وأن ترسية هذا الامتياز تؤكد الدور المهم للتعاون في مجال الطاقة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين الصديقين خصوصاً فيما نركز على الاستعداد لمرحلة التعافي ما بعد كوفيد.

وأضاف: جاء اختيار كوزمو بعد مزايدة اتسمت بالتنافسية الشديدة، ونظراً لما تتمتع به من خبرة كبيرة في العمل في البيئة البحرية في الإمارات وقدرتها على توفير التكنولوجيا المتطورة وتسهيل وصول منتجاتنا من النفط الخام والمشتقات البترولية إلى أسواق النمو الرئيسية، حيث تعتبر هذه من المزايا الرئيسية التي نأخذها في الاعتبار عند إبرام شراكات نوعية استراتيجية تمكننا من تعزيز القيمة والاستفادة من أصولنا ومواردنا ضمن جهودنا لتنفيذ استراتيجيتنا المتكاملة 2030 للنمو الذكي.

وتأتي ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» عقب ترسية عدد من المناطق أخيراً على شركة «أوكسيدنتال» الأمريكية، وتحالف تقوده شركة «إيني» الإيطالية للطاقة وشركة PTTEP التايلاندية، وذلك ضمن الجولة الثانية من مزايدة أبوظبي التنافسية التي عكست قدرة أدنوك على مواصلة تعزيز القيمة وتوثيق الشراكات الاستراتيجية لتسريع وتيرة استكشاف وتطوير موارد أبوظبي الهيدروكربونية.

وبموجب الاتفاقية، ستحصل «كوزمو» على حصة 100% في مرحلة الاستكشاف، وستستثمر ما يصل إلى 532 مليون درهم (145 مليون دولار) في عمليات التنقيب وحفر آبار الاستكشاف والتقييم، بما في ذلك رسم المشاركة، لاستكشاف وتقييم فرص النفط والغاز في «المنطقة البحرية رقم 4» التي تغطي مساحة تبلغ 4865 كيلومتراً مربعاً شمال غربي مدينة أبوظبي.

وفي حال الوصول إلى اكتشافات ناجحة ذات جدوى تجارية خلال مرحلة الاستكشاف، ستحصل «كوزمو» على حق تطوير وإنتاج هذه الاكتشافات ذات الجدوى التجارية، بينما تمتلك أدنوك خيار الاحتفاظ بحصة 60% في مرحلة إنتاج الامتياز التي تبلغ مدتها 35 عاماً من بدء مرحلة الاستكشاف. وستتيح ترسية «المنطقة البحرية رقم 4» المزيد من الفرص الواعدة في مجال تعزيز القيمة المحلية المضافة في الدولة خلال فترة الامتياز.

وتمتلك «كوزمو» شراكات طويلة الأمد في مجال الاستكشاف والتطوير والإنتاج في أبوظبي، حيث تمتلك حصصاً في شركة أبوظبي للنفط المحدودة (أدوك) وشركة البندق المحدودة. ووقعت أدنوك و«بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة» خلال الشهر الماضي اتفاقية للتعاون الاستراتيجي مع شركة «كوزمو أويل» المحدودة التابعة لمجموعة «كوزمو» لاستكشاف الفرص المحتملة في مجال تسعير النفط الخام باعتماد آلية «خام مربان» الجديدة بنظام التسعير الآجل.

علاقات

تعود العلاقات الاقتصادية الثنائية بين الإمارات واليابان إلى عام 1961 عندما تم تصدير أول شحنة من النفط الخام الإماراتي من حقل أم الشيف البحري في أبوظبي إلى اليابان. واليوم تستورد اليابان نحو 30% من نفطها الخام من الإمارات. وفي يناير 2020، وقعت أدنوك اتفاقية مع وكالة الموارد الطبيعية والطاقة اليابانية، لتخزين 8 ملايين برميل من الخام بمرافق تخزين يابانية

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز