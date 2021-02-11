تباين أداء الأسهم.. والسيولة تتجاوز المليار درهم

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، مع بقاء السيولة أعلى حاجز المليار درهم للجلسة الرابعة على التوالي، في ظل سيطرة الترقب على المعنويات انتظاراً لمزيد من نتائج وتوزيعات الشركات السنوية.

وارتفع سوق أبوظبي 0.07% إلى 5666.79 نقطة مع نمو أسهم البنوك والعقار والتأمين والطاقة والخدمات، فيما هبط سوق دبي 0.58% عند 2631.6 نقطة بضغط أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع والتأمين والخدمات والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.15 مليار درهم، منها 1.005 مليار في أبوظبي و147 مليوناً بدبي. وجرى تداول 282.3 مليون سهم، منها 168.6 مليوناً في أبوظبي، و113.7 مليوناً في دبي، عبر تنفيذ 4636 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع البنوك 0.37%. وهبط قطاع العقار 0.4%. ونزل قطاع النقل 2.75%. وارتفع قطاع الاستثمار 0.96%.

وهيمن «إعمار العقارية» على النشاط مستقطباً 34 مليون درهم، تلاه «إعمار مولز» 17.5 مليونا، ثم «سوق دبي» 17 مليونا. وحقق «السلام البحرين» أكبر ارتفاع بنسبة 3%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.93%. ومال المستثمرون العرب والخليجيون نحو الشراء بصافي 10.6 ملايين، فيما اتجه المستثمرون الأجانب والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

وصعد سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.17% مع نمو «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 0.15%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.61%. وصعد قطاع العقار 1.26% .

وصعد قطاع الطاقة 0.26% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.43%، و«أدنوك للتوزيع» 0.26%، فيما استقر «طاقة»، وانخفض قطاع الاتصالات 0.5% مع هبوط سهم «اتصالات» بذات النسبة، فيما تراجع قطاع الاستثمار 0.12%. وتزعم «الدار» النشاط مستقطباً 293.5 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» 277.8 مليون درهم، ثم «العالمية القابضة» 164.2 مليون درهم، وحقق «أبوظبي لبناء السفن» أكبر ارتفاع بنسبة 3.06%، فيما كان «الاتحاد للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 14.26 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

عمدت المؤسسات للبيع بصافي استثمار 13.6 مليون درهم، منها 7.8 ملايين في دبي، و5.8 ملايين بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بصافي استثمار 13.6 مليون درهم، موزعة بنحو 7.8 ملايين في دبي و5.8 ملايين بأبوظبي.

إفصاحات

★ أعلنت شركة دبي للمرطبات النتائج الأولية لعام 2020، حيث سجلت أرباحاً بقيمة 56.87 مليون درهم، مقابل 67.36 مليون درهم في عام 2019.

★ حققت شركة أورينت يو إن بي تكافل للتأمين أرباحاً صافية بقيمة 6.16 ملايين درهم في عام 2020، مقابل 1.11 مليون درهم في عام 2019.

★ قلصت «مجموعة الشارقة» خسائرها إلى 11.13 مليون درهم في 2020، مقارنة بنحو 15.23 مليون درهم في 2019.

★ انخفضت الأرباح الصافية لشركة «طيران أبوظبي» إلى 154.68 مليون درهم في 2020، مقابل أرباح بنحو 301.2 مليون درهم في 2019. واقترح مجلس إدارة الشركة توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% من رأس المال ودعوة الجمعية للانعقاد في 7 مارس المقبل.

★ اقترح مجلس إدارة شركة «أبوظبي الوطنية للتكافل» توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال بواقع 20 فلساً للسهم الواحد، وعقد الجمعية العمومية في 15 مارس المقبل.

★ ينظر مجلس إدارة شركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة) في 14 فبراير اقتراح توزيعات الأرباح السنوية ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد للنظر في تعديل النظام الأساسي.

★ يعقد «مصرف الشارقة الإسلامي» اجتماع الجمعية العمومية السنوية في 20 فبراير للنظر في مقترح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بقيمة 246.5 مليون درهم أو ما نسبته 8% من رأس المال عن العام الماضي.

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