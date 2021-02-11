«دناتا للتموين» تعتمد أعلى المعايير الجديدة عبر عملياتها

المصدر: دبي - البيان

أكدت دناتا، المتخصصة في تقديم الخدمات الجوية التزامها توفير أعلى معايير الصحة والسلامة باستمرار عبر عملياتها العالمية للتموين، فقد اعتمدت الشركة المبادئ التوجيهية الجديدة للصناعة الصادرة عن الاتحاد الدولي لخدمات الطيران IFSA ورابطة تموين شركات الطيران ACA وتدعم هذه المبادئ صناعتي الطيران وتموين الطائرات في أنحاء العالم لأنها تتضمن إرشادات وإجراءات استجابة لجائحة «كوفيد19». وقال روبن باجيت، نائب رئيس أول دناتا للتموين: صناعتنا آمنة بطبيعتها، وخاضعة للتنظيم على نطاق واسع ويجري تدقيقها بانتظام من قبل الصناعة وشركائنا. وتوفر مبادئ ACA /‏IFSA التوجيهية الجديدة درجات أعلى من الإرشادات، ومرجعية على مستوى الصناعة لتعزيز الإجراءات والعمليات الصارمة المتعلقة بـ (كوفيد19) التي ننفذها محلياً وعالمياً.

إعادة تصميم

واُطلق دليل ACA /‏IFSA في أوائل فبراير الجاري وهو يوفر نهجاً قابلاً للتنفيذ، كما يسلط الضوء على الطرق التي يمكن من خلالها إعادة تصميم المرافق والعمليات الفردية بشكل أفضل لتلبية معايير الصحة والسلامة المحدثة وعلى الرغم من أن (كوفيد19) لا ينتقل عن طريق الأغذية، إلا أن الدليل يوفر أيضاً توجيهات لتقييم المخاطر والتخفيف من حدتها.

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