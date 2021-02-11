704 ملايين صافي أرباح «إعمار مولز» 2020

المصدر: دبي - البيان

سجلت «إعمار مولز»، التي تمتلك «إعمار العقارية» حصة الأغلبية فيها، إيرادات بقيمة 3.5 مليارات درهم (955 مليون دولار) في 2020، فيما وصل إجمالي الربح الصافي إلى 704 ملايين درهم.

وقال محمد العبار، مؤسّس شركتي «إعمار العقارية» و«إعمار مولز»: خرجت إعمار مولز من 2020 أقوى مما كانت عليه، بعد أن واجهت ظروف عمل تعد الأقسى طوال جيل كامل. وقد مكّنتنا إنجازاتنا السابقة واستثماراتنا الاستراتيجية لبناء مستقبل رقمي من التكيّف بسرعة مع الواقع الجديد، وإجراء التغييرات اللازمة للنمو والنجاح على المدى الطويل بعد الجائحة. ولا نزال نشهد إقبالاً متزايداً على مراكزنا التجارية، ونتوقّع أن يستمر هذا التوجّه في العام الحالي مدعوماً بتوجيهات وإرشادات القيادة الحكيمة لدبي والإمارات، وجهودها المتميزة على مستوى العالم في توفير اللقاحات لجميع أبناء وسكان الدولة.

نمشي

وسجلت «نمشي»، المنصة الإلكترونية الرائدة المتخصصة في قطاع تجارة الأزياء عبر الإنترنت، مبيعات وقدرها 1.31 مليار درهم، محققة بذلك زيادة وقدرها 28% مقارنة بالعام السابق. ويعود الأداء القوي الذي تحققه «نمشي» إلى النمو الهائل الذي شهدته بالسوق السعودية، وانضمام 283 علامة تجارية إليها، وتوفيرها أحدث الصيحات لعملائها. وحافظت معدلات الإشغال في أصول «إعمار مولز»، التي تشمل «دبي مول»، و«دبي مارينا مول»، و«مجمع الذهب والألماس»، و«سوق البحار»، ومراكز التسوق ضمن المجمعات السكنية، على أدائها المرن في 2020 الذي وصل إلى 91%. وفي إطار سياستها لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن جائحة «كوفيد 19» على مستأجري عقارات التجزئة لديها وحماية الشركات الصغيرة والمتوسطة، قدّمت «إعمار مولز» أكثر من 1 مليار درهم في المراحل الأولى من تفشي الفيروس عالمياً. ولضمان استمرار هذا الدعم طوال 2020، قامت الشركة بتمديد هذه السياسة مع بداية كل ربع من العام، وستتواصل حتى 31 مارس 2021 على أقل تقدير. وافتتح «دبي مول» رسمياً مركزاً للتطعيم في 25 يناير دعماً للمجتمع الإماراتي وجهود حكومة دبي في توفير اللقاحات.

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