تعاون لتحسين منظومة المدفوعات التجارية للشركات

المصدر: أبوظبي- البيان

وقع بنك أبوظبي الأول شراكة استراتيجية لمدة 5 سنوات مع شركة «ماستركارد» لتوفير حلول جديدة للدفع والبطاقات التجارية. ويهدف الطرفان إلى تبسيط عمليات الدفع بين الشركات في الإمارات لتصبح أكثر سلاسة وأمناً وسهولة.

وستكون بطاقات «ماستركارد» التجارية ومنصات الدفع الخاصة بها متوفرة لعملاء بنك أبوظبي الأول، إلى جانب مجموعة واسعة من المزايا التي تقدمها منتجات «ماستركارد»، والتي تعتبر خياراً مثالياً لتلبية احتياجات الشركات وموظفيها. وبموجب الشراكة، يمكن للعملاء الاستفادة من تكنولوجيا In Control، التي قامت «ماستركارد» بتطويرها، وهي منصة حصرية تساعد الشركات الكبرى على تنسيق وتبسيط مدفوعات البطاقات وتعزيز التدفقات النقدية، وبما يتوافق مع أعلى معايير الأمن. وبدوره، سيقوم بنك أبوظبي الأول بإطلاق بطاقة Purchase من ماستركارد، التي توفر بيانات ذكية وتتمتع بمزايا البطاقات الافتراضية لتسهيل المدفوعات الحكومية والتجارية. كما سيقدم البنك مجموعة من بطاقات «ماستركارد» للسفر والترفيه .

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