1.12 مليار درهم صافي أرباح بنك دبي التجاري 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري أمس النتائج المالية لسنة 2020، حيث بلغت الأرباح الصافية 1.12 مليار درهم منخفضة بنسبة 20.0% مقارنة بالعام السابق. وبلغت الأرباح التشغيلية 2.171 مليون درهم مرتفعة بنسبة 1.1%.

وانخفضت الإيرادات التشغيلية والبالغة 2.978 مليون درهم بنسبة 1.8% مقارنة بالعام السابق، وجاء هذا الانخفاض بشكل رئيسي بسبب انخفاض معدل أسعار الفائدة. كما انخفضت المصاريف التشغيلية بنسبة 8.8% لتصل إلى 807 ملايين درهم. وبلغ صافي مخصصات انخفاض القيمة المقتطعة خلال الفترة 1.05 مليون درهم، مرتفعة بنسبة 40.5% كنتيجة لارتفاع مخصصات انخفاض القيمة المحددة ولارتفاع توقعات الخسائر الائتمانية المحتملة بسبب الظروف المستجدة والمتعلقة بجائحة «كوفيد 19».

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي للبنك: نوجه التحية لقادتنا والحكومة في الإمارات لاتخاذهم إجراءات احترازية غير مسبوقة لمواجهة أزمة «كوفيد 19» والتي بدورها ستحافظ على صحة المواطنين وستضمن تعافياً شاملاً للاقتصاد. ولقد واصلنا وبشكل فعّال اتخاذ الإجراءات الضرورية لدعم عملائنا وموظفينا واقتصاد الإمارات خلال هذه الجائحة. وقد استمر البنك بتقديم الخدمات المصرفية دون انقطاع طوال الجائحة.

توصية

أوصى مجلس إدارة بنك دبي التجاري، بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 20% وبقيمة 560.5 مليون درهم.

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