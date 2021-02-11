1.3 مليار دولار عائدات «دبي لصناعات الطيران» 2020

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران المحدودة» نتائجها المالية لعام 2020 بالكامل، وبلغ إجمالي العائدات 1.3 مليار دولار مقارنة بـ 1.43 مليار دولار في 2019، ووصل الربح قبل الضرائب إلى 250.2 مليون دولار مقابل 413.6 مليون دولار، وبلغ هامش الربح قبل الضرائب 19.2% مقارنة بـ 29.1% في العام السابق، ووصل العائد على حقوق المساهمين قبل الضرائب 8.4% مقابل 12.6% في 2019، وبلغت السيولة المتاحة 2.69 مليار دولار (نهاية العام السابق 2.23 مليار).

وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة دبي لصناعات الطيران: كان 2020 عاماً استثنائياً حيث أثر الوباء في الطلب على السفر الجوي وحاجة شركات الطيران إلى الطائرات. وفي ظل هذه الظروف الصعبة، أثبتت دبي لصناعات الطيران قوة إمكانياتها من خلال استخدام وضع السيولة لدينا لمساعدة العملاء، على نحو مبرر، في اتفاقيات تأجيل الإيجار، وتقديم التزامات لـ 55 طائرة، واستلام 38 في 2020، وزيادة تعزيز السيولة ورأس المال للشركة.

وأضاف: لطالما حافظت دبي لصناعات الطيران على واحدة من أكثر محافظ الطائرات تنوعاً بين شركات التأجير الكبرى، بمعدل يقارب 3 طائرات مستأجرة للعميل الواحد. وسمح لنا هذا التنويع إلى جانب قوة رأس المال لدينا بالتعامل مع الأحداث التي شهدتها شركات الطيران في 2020 بطريقة منظمة وتجنب انخفاض الأصول. وبنهاية 2020، كانت جميع الطائرات خاضعة لاتفاق أو خطاب نوايا للتأجير أو البيع.

طائرات

بلغ عدد تعهدات شراء الطائرات الجديدة 55 المملوكة منها 38 والمدارة 17، وعدد الطائرات المقتناة 38 منها 23 مملوكة فيما المدارة 15، واتفاقيات الإيجار والتوسعات الموقعة 125 (مملوكة 109 ومُدارة 16)، ووصلت نسبة استخدام الأسطول إلى 98.2 % (نهاية العام السابق 100 %).

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