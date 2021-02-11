285 مليون درهم صافي دخل «أرامكس» في 2020

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت أرامكس المزوّد لخدمات النقل والحلول اللوجستية الشاملة أمس نتائجها المالية للربع الرابع والسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020. وسجّلت الشركة صافي أرباح بقيمة 77 مليون درهم خلال الربع الرابع 2020. وبالنسبة للسنة المالية 2020، انخفض صافي الدخل بنسبة 42.7% ليصل إلى 285 مليون درهم مقارنةً مع 497.4 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، وانخفض صافي الدخل لهذه الفترة، عند استثناء المخصصات، بنسبة 24.1% على أساس سنوي ليصل إلى 377.6 مليون درهم.

وأظهرت النتائج نمو إيرادات أرامكس خلال الربع الرابع 2020 بنسبة 13% لتصل إلى 1,59 مليار درهم، مقارنةً مع 1.41 مليار خلال الربع الرابع 2019. وتشكل هذه النتائج أعلى نمو في الإيرادات تسجله الشركة خلال الربع الرابع.

وقال الكابتن محمد الشامسي، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكس: تمكنت أرامكس خلال 2020 من إظهار مرونة تشغيلية وسرعة استثنائية في الاستجابة للمتغيرات السريعة التي شهدتها بيئة السوق. ,مع تعافي الاقتصاد العالمي من تداعيات الجائحة وتسارع وتيرة حملات التطعيم الدولية، فإننا ننظر بتفاؤل كبير لمستقبل القطاع. فأساسيات الطلب تبدو مشجعة مع توجه المزيد من الشركات إلى الاعتماد علينا لنقل وتسليم الشحنات عالمياً ومحلياً. أما على صعيد العرض، فنتوقع اندماج عدد من لاعبي السوق لإنشاء مزودي خدمات لوجستية أقوى وأكثر كفاءةً وقدرةً على تقديم حلول مخصصة مدعومة بأحدث التقنيات وأكثرها تطوراً.

إيرادات

ارتفعت إيرادات أرامكس خلال العام الماضي بنسبة 9% مقارنةً مع السنة المالية 2019 لتصل إلى 5.51 مليارات درهم وهي أعلى إيرادات تسجلها الشركة ويعزى ذلك إلى تأثير الجائحة على نمو أنشطة التجارة الإلكترونية.

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