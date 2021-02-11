إتمام توحيد الجرافات البحرية والإنشاءات البترولية

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت «شركة الجرافات البحرية الوطنية» أنها أتمّت قانونياً عملية توحيد أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية. ويأتي هذا التأكيد بعد تصويت المساهمين في 14 ديسمبر 2020 والحصول على كافة الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويتيح توحيد الأعمال إنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد والنفط والغاز والخدمات البحرية والتي تتمتع بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا. وكما أُعلن سابقاً، تمّ تحويل الأدوات المالية الإلزامية التي أُصدرت لصالح مساهمي «شركة الإنشاءات البترولية الوطنية» مقابل استحواذ «شركة الجرافات البحرية الوطنية» على كامل رأسمال شركة الإنشاءات البترولية الوطنية إلى 575 مليون سهم عادي.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الجرافات البحرية الوطنية»: يشكّل اليوم بداية المرحلة التالية من مسيرة شركاتنا، وسنعمل معاً على تحقيق نجاح جديد انطلاقاً من إمارة أبوظبي نأمل أن يفيد أصحاب المصلحة والمساهمين وموظفينا والدولة ككل.

وقال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ«شركة الإنشاءات البترولية الوطنية»: نتطلع للعمل معاً على مشاريع تعزّز الخدمات والمنتجات التي تحمل علامة «صُنع في الإمارات». وسيرسّخ هذا مكانتنا كجهة رائدة إقليمياً في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد ويدعم جهودنا الهادفة إلى تحديد مجالات نمو جديدة في كامل سلسلة القيمة.

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