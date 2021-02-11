106 مليارات زيادة بأصول البنوك في عام «الجائحة»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

عزّزت البنوك العاملة في الدولة أصولها بأكثر من 106 مليارات درهم خلال 2020، وذلك رغم التحديات الصعبة الناجمة عن جائحة كورونا (كوفيد 19).

وكشف أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي عن وصول إجمالي أصول البنوك إلى 3.18 تريليونات درهم نهاية ديسمبر الماضي، بنمو قدره 3.4% مقارنة بنحو 3.08 تريليونات درهم في نهاية 2019. وأوضح المركزي، في تقرير التطورات الرئيسية في المؤشرات البنكية بالدولة لديسمبر، أن الأصول انخفضت على أساس شهري بنسبة 0.4% مقابل 3.2 تريليونات درهم في نوفمبر.

الأصول

وانخفضت الأصول على أساس شهري بنحو 0.3% مقارنة بنحو 3.25 تريليونات درهم في سبتمبر، مرجعاً ذلك إلى انخفاض بنسبة 5.4% في احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي، رغم زيادة إجمالي الائتمان بنسبة 0.1%، وارتفاع بنسبة 1.7% في إجمالي استثمارات البنوك تعادل 14.3% من الإجمالي.

وأسهمت البنوك التقليدية والإسلامية بنسبة81.1% و18.9% في إجمالي الأصول البنكية على التوالي خلال ديسمبر، بينما شكلت البنوك الوطنية 87.4% والبنوك الأجنبية 12.6% من إجمالي الأصول البنكية.

الائتمان

وأشار المركزي إلى زيادة الائتمان (الإقراض) على أساس سنوي بنسبة من 1.75 تريليون درهم في ديسمبر 2019 إلى 1.77 تريليون درهم بنهاية ديسمبر، بزيادة 21 مليار درهم أو ما نسبته 1.2%، بينما انخفض الائتمان على أساس شهري 0.9% مقارنة بشهر نوفمبر السابق له، نتيجة انخفاض الائتمان المحلي والائتمان الأجنبي 0.9% و0.8% على التوالي.

الودائع

وارتفعت الودائع البنكية بنسبة 0.4% خلال ديسمبر إلى 1.884 تريليون درهم مدفوعة بارتفاع بنسبة 0.1% في ودائع المقيمين وبنسبة 3% في ودائع غير المقيمين، بينما ارتفعت الودائع على أساس سنوي بنسبة 0.8% أو ما يعادل 65 مليار درهم مقارنة بنحو 1.819 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2019.

وعزا المركزي ارتفاع احتياطيات البنوك إلى زيادة بنسبة 5.1% بالاحتياطي الإلزامي للبنوك وزيادة 57.8% في الحسابات الجارية للبنوك في "المركزي" والإيداعات لليلة واحدة رغم انخفاض بنسبة 8% لشهادات الإيداع لدى البنوك. وبنهاية ديسمبر، ارتفع إجمالي استثمارات البنوك 0.4% إلى 455.8 مليار درهم، وزاد على أساس سنوي بنسبة 14.2%.

ارتفع عرض النقد «ن1» بنسبة 2.7% من 584.5 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 600 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي، نتيجة لارتفاع بنسبة 3.6% في الودائع النقدية (84.2% من «ن1») رغم انخفاض بنسبة 2% في النقد المتداول خارج البنوك، بينما ارتفع عرض النقد «ن2» بنسبة 2% من 1450.2 مليار درهم في نهاية نوفمبر إلى 1478.5 مليار درهم نهاية ديسمبر نتيجة ارتفاع «ن1» وارتفاع بنسبة 1.5% بمقدار 12.8 مليار درهم للودائع شبه النقدية.

وظل عدد البنوك الوطنية ظل عند 21 بنكاً مع نهاية العام الماضي، بينما انخفض عدد فروع البنوك الوطنية إلى 541 فرعاً فيما ارتفع عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 34 وحدة نهاية الربع الرابع من العام الماضي، وانخفض عدد مكاتب الصرف إلى 23 مكتباً وظل عدد بنوك دول مجلس التعاون كما هو عند 6 بنوك لها 5 فروع، وبقي عدد البنوك الأجنبية عند المستوى نفسه بعدد 21 بنكاً لهم 68 فرعاً، كما ظل عدد وحدات الخدمات المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك عند 23 وحدة وعدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد.

وذكر المركزي أن عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيصه ورقابته وصل في نهاية الربع الرابع إلى 10 بنوك أعمال و86 مكتب تمثيل و22 شركة تمويل و97 صرافة و11 مكتباً للوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدية.

أصول أجنبية

ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي 8.8% بنهاية الربع الرابع من العام الماضي مقارنة بالربع الثالث لتصل إلى 388.1 مليار درهم نتيجة زيادة في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج 10.1% أو ما يعادل 31.8 مليار درهم، وارتفاع الأصول الأجنبية الأخرى بنسبة 10%.

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