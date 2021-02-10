إتمام صفقة توحيد أعمال "الجرافات البحرية" و"الإنشاءات البترولية"

المصدر: وام

أكدت شركة الجرافات البحرية الوطنية أنها أتمت قانونيا عملية توحيد أعمالها مع شركة الإنشاءات البترولية الوطنية وذلك بعد تصويت المساهمين في 14 ديسمبر 2020 والحصول على جميع الموافقات التنظيمية المطلوبة.

ويسمح توحيد أعمال " شركة الجرافات البحرية الوطنية" و"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" "المجموعة الموحدة" بإنشاء واحدة من المؤسسات الرائدة والمتكاملة في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد والنفط والغاز والخدمات البحرية والتي تتمتع بحضور واسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا.

وبفضل توحيد أعمال الشركتين، ستتيح الصفقة تنويع إيرادات المجموعة الموحدة التي ستكون قادرة من خلال توحيد المنصات على استغلال فرص النمو المتاحة في دولة الإمارات والأسواق الإقليمية الرئيسية، وستتمتع بقدرات لافتة تشمل كامل سلسلة القيمة لدعم خطط التوسع المستقبلية.

كان قد أعلن سابقا عن تحويل الأدوات المالية الإلزامية التي أصدرت لصالح مساهمي "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" مقابل استحواذ "شركة الجرافات البحرية الوطنية" على كامل رأسمال "شركة الإنشاءات البترولية الوطنية" إلى 575 مليون سهم عادي.

وقال المهندس ياسر زغلول، الرئيس التنفيذي لـ"شركة الجرافات البحرية الوطنية": "يشكل اليوم بداية المرحلة التالية من مسيرة شركاتنا، وسنعمل معا على تحقيق نجاح جديد انطلاقا من إمارة أبوظبي نأمل أن يفيد أصحاب المصلحة والمساهمين وموظفينا ودولة الإمارات ككل".

من جهته، قال المهندس أحمد الظاهري، الرئيس التنفيذي لـ"شركة الإنشاءات البترولية الوطنية: "سعداء ببدء تعاوننا مع "شركة الجرافات البحرية الوطنية" ونتطلع للعمل معا على مشاريع تعزز الخدمات والمنتجات التي تحمل علامة "صنع في الإمارات".. وسيرسخ هذا المشروع الواعد مكانتنا كجهة رائدة إقليميا في مجال الهندسة والمشتريات والتشييد ويدعم جهودنا الهادفة إلى تحديد مجالات نمو جديدة في كامل سلسلة القيمة".

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