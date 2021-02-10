"سينهايزر" تُطلق متجرها الإلكتروني في الإمارات

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أطلقت "سينهايزر" متجرها الإلكتروني الخاص بالإمارات www.sennheiser.ae والذي يمكن العملاء من التواصل مباشرة مع سينهايزر والاطلاع على منتجات الشركة من سماعات الرأس وسماعات الأذن وغيرها قبل الشراء من الموقع.

وعبّر هيستون سالدانا مدير المبيعات الإقليمي في "سينهايزر" في تصريحات خاصة لـ"البيان" عن تفاؤل شركة التقنيات الصوتية الألمانية بأداء قطاع الإلكترونيات الاستهلاكية في الإمارات الاستهلاكية هذا العام مشيراً إلى أن السوق المحلي تكيف مع "الوضع الطبيعي الجديد" من خلال الموازنة بين التسوق الإلكتروني والواقعي والذي قال إنه متطور باستمرار.

وأَضاف: " إننا متفائلون بعام 2021 لعدة أسباب. مع اقتراب موعد افتتاح معرض إكسبو 2020، نأمل أن يعود السفر والشراء إلى طبيعتهما. ونتوقع أن يستمر تحول العميل إلى الحلول المنزلية في قطاعي الترفيه والتعليم لأن العميل قد عاش بالفعل تجربة سهولة التعلم والترفيه عبر الإنترنت. وهذا الاتجاه يعود بالنفع على بعض من منتجات سينهايزر، فمع وضع هذه التطورات في الاعتبار، نتوقع طرح المزيد من الابتكارات لخدمة النظام البيئي الجديد، والانتقال من قوة إلى قوة".

وأفاد أن الإمارات استطاعت احتواء تفشي الجائحة بشكل جيد للغاية، وقد ساعد ذلك في تطوير الأعمال والدفع بها إلى التقدم دون أن تتوقف. هناك شعور سائد بالتفاؤل بين الناس، حيث تجذب مراكز التسوق المتسوقين ويعود الناس إلى مكاتبهم، والآن بعد أن أصبح اللقاح الجديد متوفرًا، نأمل أن يتعافى مجال السياحة والسفر، وأن يظل هذا الشعور الإيجابي مستمرًا خلال الأشهر القادمة".

وأضاف أن الموقع الجديد يمكن العملاء في العديد من البلدان حول العالم من الوصول مباشرة إلى منتجات سينهايزر لسنوات عديدة وأن الشركة تتطلع إلى فتح متجرها "عبر الإنترنت" والترحيب بعشاق الموسيقى في دولة الإمارات لتجربة أجهزة الصوت الفائقة من سينهايزر، لافتاً إلى أن الشركة نخطط لتوسيع نطاق المنتجات المتاحة على منصتها الإلكترونية والتوسع أيضاً في مناطق تواجدها داخل المنطقة خلال الأشهر المقبلة.

سلوك المستهلك

وأشار إلى أن أحد التغييرات الرئيسية في نمط شراء المستهلك هو التوجه للشراء عبر الإنترنت. وأضاف: "أعتقد أن عام 2021 سيشهد استمراراً لهذا الاتجاه مع زيادة عدد العملاء الراغبين في التسوق عبر الإنترنت وسيعزز ذلك الأمر من التجارة الإلكترونية بشكل لم يسبق له مثيل. وترمي خططنا وأهدافنا إلى الاستفادة من إمكانات التجارة الإلكترونية في هذه المنطقة كما فعلنا في المناطق الأخرى. وانطلاقاً من هذه الغاية، سيتوافر على متجرنا الإلكتروني الإصدار المحدود من سماعات HD 800 S التي أصدرتها سينهايزر احتفالاً بعامها الخامس والسبعين. يعتبر إصدار HD 800 S هو سماعات الرأس التي أصدرتها سينهايزر بأعداد محدودة احتفالاً بمرور خمسة وسبعين عاماً على خبرتها في مجال الصوت والابتكار. حيث يتميز هذا الإصدار بالجودة الطبيعية الفاخرة المعروفة بها سماعات الرأس الصوتية HD 800 S، كما يتميز أيضاً بلونه الذهبي المطفي الخاص بهذه السماعات. تم تصميم هذا الإصدار بأعداد محدودة خصيصاً لعشاق منتجات سينهايزر الذين يسعون للحصول على هذه الميزة الخاصة الإضافية.

تحديات

ولفت سالدانا إلى أن أحد التحديات التي نتجت الجائحة تمثلت في تقييد تجربة "اللمس والشعور" وهي العامل الأساسي عند شراء أي منتجات. أضف إلى ذلك انخفاض الإقبال على المحال التجارية وتعرضنا لموقف حرج. ومع ذلك، نجح شركاؤنا في جميع أنحاء المنطقة في التكيف مع الأوضاع وطبقوا خطتنا المتمثلة في الاعتماد بشكل أكبر على التعامل الإلكتروني.

وأضاف: "سيشهد عام 2021 تنوعاً في مجموعة سماعات الأذن الأصلية اللاسلكية التي تطرحها سينهايزر، حيث أننا نعمل على تطوير هذه الفئة من المنتجات. وفيما يتعلق بسؤالك عن التقنيات، فقد كانت سينهايزر في طليعة الشركات التي طرحت حلول مبتكرة لتلبية احتياجات العملاء. فلا غنى عن البحث والتطوير المستمر للحفاظ على الريادة التي نتمتع بها في السوق والتي تمنح العملاء "تجربة صوت فائقة".

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