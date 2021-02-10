«البيان» تنشر 24 إيضاحاً حول قانون «العهدة»

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

يشكل المرسوم بقانون الاتحادي رقم (19) لعام 2020 بشأن «العهدة» إضافة هامة للبنية التشريعية المتقدمة للدولة، ويسهم في رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة ويوفر بيئة تنافسية فيها تواكب أحدث القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتكنولوجي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال، فضلاً عن دوره في التشجيع على تخصيص العهد الخيرية.

وفيما يلي تنشر «البيان» 24 ايضاحاً للإجابة عن استفسارات القراء في شأن قانون العهدة.

1 - ما الهدف من قانون العهدة؟

يوفر قانون العهدة (الترست) الإطار التشريعي المناسب يسمح للأشخاص "منشئ العهدة" (سواء شخص طبيعي أو اعتباري) أن يخصص أي جزء من أمواله "أموال العهدة" ليضعها عهدة بيد شخص (طبيعي أو اعتباري) يسمى "أمين العهدة" بهدف إدارتها واستثمارها وتوزيع منفعتها على أشخاص "مستفيدين" سواء من أقاربه أو من الغير، أو لغاية معينة سواء كانت "غاية لعهدة خيرية" أو "غاية لعهدة خاصة". بالتالي يأتي المرسوم بقانون دعماً لقطاع إدارة الثروات المتنامي في الدولة وتوفير آليات جديدة لإدارة الشركات والأموال العائلية، إضافة إلى التشجيع على تخصيص العهد الخيرية.

2 - من هم المستفيدون من قانون العهدة المالية؟

جميع أفراد المجتمع من أشخاص طبيعيين أو الاعتباريين، خاصة الشركات ذات الملكية العائلية التي تعتبر من أكثر المستفيدين من هذا المرسوم بقانون، حيث سيتمكن مالكي تلك الشركات من التخطيط بعيد المدى لمستقبل أصول الشركات واستمراريتها، خصوصاً وأن القانون يوفر لأصحاب رؤوس الأموال منظومة متكاملة تمكن من إدارة ثرواتهم كعهدة من قبل أشخاص أو مؤسسات مختصة ومؤهلة ذات خبرة ودراية بالأنماط الاستثمارية المختلفة ومخاطرها، وكيفية التعامل معها على النحو الأمثل. وبالإضافة إلى العهد التقليدية التي يمكن استخدامها في تنظيم الملكيات العائلية على النحو المألوف، فإن القانون تضمن قسم خاص بإنشاء "العهدة للغايات الخاصة" وهي شكل حديث لأنواع العهد يتم تنظيمه بشكل مفصل لخدمة المستثمرين في الأسواق المالية لإنشاء الصناديق الاستثمارية العهدة التي تنشأ لغايات التعامل في الأوراق المالية بمختلف أشكال التعامل المتعارف عليها في الأسواق المالية بما في ذلك تملك الأوراق المالية، وتداولها والاستثمار فيها، وانشاء صناديق غايتها الضمان الاجتماعي توفر مزايا للمستفيدين مقابل مساهمات منتظمة تدفع للعهدة الخاصة.

3 - ما هي أهمية قانون العهدة؟

رفع كفاءة التشريعات والسياسات المالية في الدولة وتوفير بيئة تنافسية فيها تواكب أحدث القوانين ذات الطابع الاقتصادي والتكنلوجي، بما يسهم في الحفاظ على رؤوس الأموال واستثمارها داخل الدولة، واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، وصولاً إلى توفير مناخ اقتصادي آمن ومتطور، وتنويع الأدوات المتاحة لاستغلال وحماية الثروات وتطوير بيئة الأعمال.

4 - ما هي الحالات التي يتم من خلالها تطبيق أحكام القانون على العهدة الأجنبية التي يتم تنفيذها في دولة الإمارات؟

1. إذا كان سند العهدة ينص على ذلك.

2. إذا أجازت ذلك التشريعات التي نشأت وفقاً لها العهدة الأجنبية.

3. إذا تعارضت شروط وأحكام العهدة الأجنبية مع الأحكام الآمرة الواردة في هذا المرسوم بقانون أو النظام العام.

5 - ما هي وسائل إنشاء العهدة؟

1. تحرير سند العهدة.

2. من خلال وصية أو أي إجراءات ترتب آثارها بعد وفاته، على ألا يخالف ذلك النظام العام.

3. نقل الأموال من عهدة نافذة إلى عهدة أخرى.

4. للمحكمة المختصة أن تأمر بإنشاء العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إذا كان الشخص مالك المال لا يتمتع بالأهلية اللازمة لإنشاء العهدة، على أن يتم ذلك بناء على طلب من الوصي أو الولي لتحقيق مصلحة ذلك الشخص، ويشترط في هذه الحالة أن يكون ذلك الشخص هو المستفيد من العهدة، وتقوم المحكمة المختصة بتعيين أمين للعهدة وتحديد شروط سند العهدة.

6 - ما هي شروط إنشاء العهدة؟

نص القانون على مجموعة شروط لإنشاء العهدة، وهي:

1. أن يتمتع منشئ العهدة بأهلية الأداء وفق أحكام قانون المعاملات المدنية المشار إليه إذا كان شخصا طبيعياً. وإذا كان شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.

2. أن يكون منشئ العهدة مالكاً لأموال العهدة، أو له حق التصرف فيها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون والتشريعات ذات الصلة.

3. تحديد المستفيد من العهدة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

4. تحديد غاية العهدة إذا كانت ذات غايات خيرية أو ذات غايات خاصة.

5. تحديد أمين العهدة أو أن يكون بالإمكان تحديده للعمل كأمين عهدة عند تعيينه.

6. أن يكون المال المخصص للعهدة مما يجوز التصرّف فيه وألا يقترن به حق ثابت للغير ما لم يقبل صاحب الحق بذلك كتابة.

7. أن يكون المال المخصص للعهدة معيناً أو قابلاً للتعيين تعييناً نافياً للجهالة ويجوز أن يكون مما يتحقق مستقبلاً.

7 - ما هو مضمون سند العهدة؟ يجب أن يتضمن سند العهدة ما يلي:

يعتبر سند العهدة الأداة القانونية التي يرتكز عليها تأسيس العهدة، وتتضمن شروط سند العهدة تنظيم العلاقات بين منشئ العهد (فيما لو اشترط لنفسه أي شروط لاستمرار سيطرته على كيفية إدارة العهدة) وباقي الأطراف كأمين العهدة والمستفيدين. وهذا قد يدخل فيه العديد من التفاصيل. وبشكل عام يتضمن سند العهدة وفق الشروط العامة الأساسية، ما يلي:

1. إعلان منشئ العهدة عن إرادته بإنشاء العهدة.

2. بيان الغاية من العهدة.

3. تحديد المستفيد منها أو أن يكون بالإمكان تحديده إذا كان شخصاً غير معين بذاته عند إنشاء العهدة.

4. تحديد أموال العهدة، أو بيان أوصافها الأساسية على نحو يمكّن من تحديدها.

5. تحديد مدة العهدة، وفي حال عدم تحديد المدة تعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة.

6. تحديد الاسم الذي تعرف به العهدة.

7. تحديد سلطات وصلاحيات أمين العهدة.

8 - ماذا لو خالف أي شرط من شروط سند العهدة لأحكام النظام العام؟

فالنظام العام هو مبدأ قانوني أساسي وجد لحماية المجتمع مما يخل بأساسياته من مسائل أخلاقية واقتصادية واجتماعية وشرعية وغيرها من الأسس التي لا يجوز للأطراف الاتفاق على مخالفتها. وفي قانون العهدة نص على أنه حالة مخالفة سند العهدة أي شرط فيه للنظام العام:

يبطل الشرط وتصح العهدة، ما لم يكن إبطال ذلك الشرط يؤثر في صحة باقي شروط سند العهدة.

9 - ما هي شروط غاية العهدة؟

نص القانون أنه يجب أن يكون للعهدة، إما مستفيد محدد أو قابل للتحديد. أو أن يكون له غاية محددة أو قابلة للتحديد، سواء كانت تلك الغاية خيرية أو خاصة. ونص القانون على شروط في غاية العهدة:

1. ألا تكون مخالفةً للقانون أو النظام العام.

2. أن تكون ممكنةً ومعينةً تعييناً نافياً للجهالة.

10 - متى تنتهي مدة العهدة؟

نص القانون على وجوب تحديد مدة العهدة في سند العهدة، أما لو لم تحدد العهدة فتعتبر العهدة مؤبدة مالم يبين من ظروف الحال خلاف ذلك وفقاً لما تقدره المحكمة. ونص القانون بشأن المدة على ما يلي:

1. يجوز ربط بداية أو نهاية مدة العهدة بواقعة أو سبب معين مشروع وقابل للتحقيق على أن يذكر ذلك صراحة في سند العهدة.

2. إذا تم تحديد مدة للعهدة الخيرية، وانتهت تلك المدة، ولم يكن بالإمكان التحقق من إرادة منشئ العهدة حول ما ستؤول إليه أموال العهدة بعد ذلك، للمحكمة المختصة إنهاء العهدة، أو إصدار قرار بتخصيص العهدة لأي غاية خيرية تتفق وغاية العهدة للمدة التي تحددها.

11 - ما هي شروط منشئ العهدة؟

منشئ العهدة هو الشخص الذي يملك الأموال التي يراد تحويلها إلى ذمة العهدة، فتخرج تلك الأموال من ذمته وتنتقل إلى العهدة، حيث بعد ذلك، يصبح لأمين العهدة كافة الصلاحيات والسلطات وفقاً لما ينص عليه سند العهدة وأحكام القانون. وشروط منشئ العهدة هي:

1. لأي شخص يستوفي شروط أهلية الأداء.

2. يراعى في تحديد أهلية منشئ العهدة غير المواطن أحكام المادة (11) من قانون المعاملات المدنية.

3. إذا كان منشئ العهدة شخصاً اعتبارياً فيتعين صدور قرار من السلطة المختصة بالتصرف في أمواله وفق التشريعات النافذة في الدولة.

12 - ما هي أحكام تعدد منشئي العهدة؟

1. إذا تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، تتخذ القرارات بينهم بالإجماع ما لم ينص سند العهدة على آلية أخرى.

2. في حال تعدد الأشخاص المنشئين للعهدة، يعد كل شخص منشئاً للعهدة فيما يتعلق بمساهمته من أمواله، وله ممارسة صلاحيات منشئ العهدة على ذلك الجزء الذي يخصه من أموال العهدة، بشرط ألا يؤثر ذلك على حقوق منشئي العهدة الآخرين، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.

3. لمنشئ العهدة تفويض أي من الصلاحيات إلى شخص آخر وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم ينص سند العهدة على غير ذلك.

13 - ما هي التزامات منشئ العهدة؟ بعد انشاء العهدة وفق سند العهدة الصحيح، يلتزم منشئ العهدة بما يلي:

1. ‌نقل الأموال إلى العهدة، ونقل السلطات والصلاحيات عليها إلى أمين العهدة خلال مدة لا تجاوز (6) ستة أشهر من تاريخ قيد العهدة في السجل ما لم ينص في سند العهدة على غير ذلك.

2. ‌تسليم الوثائق والمستندات والبيانات كافة المتعلقة بأموال العهدة الى أمين العهدة خلال المدة المنصوص عليها في الفقرة السابقة.

14 - ما هي صلاحيات منشئ العهدة؟

1. ‌إنهاء العهدة أو الرجوع عنها بشكل كلي أو جزئي ما لم تكن العهدة غير قابلة للرجوع عنها.

2. ‌تعديل أو تغيير غايات العهدة. ويجوز في هذه الحالة النص على تعليق سلطة إجراء التعديل أو التغيير لمدة معينة، ليمارس منشئ العهدة سلطة التعديل أو التغيير بعد مضي تلك المدة على أن يتم ذلك خلال حياته.

3. تعديل أي شرط من شروط سند العهدة كلياً أو جزئياً.

4. ‌إضافة مستفيد جديد أو استبعاد أي مستفيد من العهدة، أو تعديل حقوق أي مستفيد، أو وضع شروط تتعلق بتحديد المستفيدين أو تتعلق باستحقاقهم لمنافع العهدة، بصفة نهائية أو مؤقتة، ويجوز النص في سند العهدة على تحديد من يملك حق ممارسة هذه الصلاحية وأي شروط أخرى تتعلق بذلك.

5. ‌تعيين أو عزل أمين العهدة أو حامي العهدة، أو أي شخص آخر تم تعيينه أو منحه سلطات أو صلاحيات بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون تتعلق بالعهدة، وذلك ما لم يكن تعيين ذلك الشخص قد تم بقرار من المحكمة المختصة.

6. تغيير التزامات أمين العهدة التي ينص عليها سند العهدة. وتقييد ممارسة أمين العهدة لأي من سلطاته أو صلاحياته وقيدها بالموافقة الكتابية من منشئ العهدة أو من أي شخص آخر يحدد في سند العهدة.

7. ‌إصدار التعليمات الموجهة لأمين العهدة بشأن إدارة أموال العهدة، أو التصرف فيها، أو كيفية استعمالها أو استغلالها أو استثمارها أو تعيين أو تفويض أي شخص للقيام بها.

15 - ما هي الشروط الواجب توفرها في أمين العهدة؟

1. يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً طبيعياً:

a) أن يملك أهلية الأداء وفق التشريعات النافذة في الدولة.

b) أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة ولم يسبق الحكم عليه في جناية أو جنحة ماسة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

2. يجب توافر الشروط التالية إذا كان أمين العهدة شخصاً اعتبارياً:

a) أن يتخذ أحد أشكال الشركات التجارية وفق التشريعات النافذة في الدولة.

b) أن يكون مرخصاً كأمين عهدة مهني وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.



16 - متى يتم قبول تعيين أمين العهدة؟

1. توقيعه على سند العهدة.

2. انتقال السلطات والصلاحيات على أموال العهدة إليه والبدء في أداء التزاماته كأمين للعهدة.

3. علمه بالتعيين وعدم اتخاذ أي فعل يدل على رفضه أو بقبول التعيين.

4. ولا يعد التزام أمين العهدة محققاً ألا بتمكينه من ممارسة السلطات والصلاحيات على أموال العهدة.



17 - متى يتم رفض استقالة أمين العهدة؟

إذا تبين للمحكمة المختصة أن هدف الاستقالة الإخلال في تنفيذ العهدة فتصدر قراراً برفض الاستقالة، وتُلزمه بقيمة الأضرار المترتبة على ذلك.

18 - ما هي الحالات التي تعزل فيها المحكمة أمين العهدة؟

1. إذا تحققت شروط عزله المحددة في سند العهدة.

2. بناء على طلب منشئ العهدة أو المستفيدين أو أي أمين عهدة أخر معين، إذا تبين لها أنه يتصرف بشكل يضر بمصلحة المستفيدين أو غاية العهدة.

19 - متى يتم زوال صفة أمين العهدة؟

تزول صفة أمين العهدة بوفاته أو بفقدان أهليته إذا كان شخصاً طبيعياً، أو تصفية نشاطه أو إشهار افلاسه إذا كان شخصاً اعتبارياً، أو انتهاء مدة تعيينه إذا كانت مدة تعيينه محددة في سند العهدة، أو إلغاء ترخيصه إذا كان أمين عهدة مهني، وتنتقل العهدة إلى باقي أمناء العهدة في حالة تعددهم.



20 - ما هي الأمور التي لا يجوز لأمين العهدة القيام بها؟

1. استعمال أموال العهدة لمصلحته وانتفاعه الشخصي بها أو الاثراء دون وجه حق نتيجة لتنفيذه التزاماته.

2. أن يتسبب أو يسمح لغيره باستعمال أموال العهدة أو الانتفاع بها أو الاثراء منها، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بالمخالفة لسند العهدة أو خلافاً لما تفتضيه المعاملات المتعلقة بالعهدة.

3. استغلال صفة أمين العهدة للإضرار بمصالح المستفيدين أو بغاية العهدة.

4. تحميل العهدة أيّ مصاريف عدا المصاريف المعقولة اللازمة لإدارة العهدة.



21 - متى يجوز تعيين حامي للعهدة؟

يجوز النص في سند العهدة على طريقة تعيين حامي العهدة وتحديد صلاحياته، ومنحه حق مراجعة أداء أمين العهدة ومطالبته بالقيام بمهامه ومقاضاته في حال عدم التزام أمين العهدة بمهامه وأداء واجباته. كما يجوز النص في سند العهدة على منح حامي العهدة صلاحية تعيين أمين العهدة أو إضافة أمين عهدة آخر، وعزل أمين العهدة المعين وتعيين أمين عهدة جديد بدلاً عنه وتحديد أتعاب أمين العهدة، أو غيرها من الصلاحيات.



22 - متى يفقد حامي العهدة صفته كحام للعهدة؟

1. إذا تم عزله من منصبه من قبل المحكمة المختصة وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.

2. في حال قبول استقالته.

3. في حال تحقق شرط في العهدة يسبب عزله من منصبه أو يفقده صفته.

4. إذا قبل بتعيينه أميناً للعهدة.

23 ما هي الحالات التي تنتهي فيها العهدة؟

1. رجوع منشئ العهدة عن العهدة في حال النص في سند العهدة على جواز ذلك.

2. إذا انتهت مدة العهدة.

3. انتهاء غاية العهدة، فيما عدا العهدة الخيرية التي تجدد وفق ما هو منصوص عليه في سند العهدة.

4. بناءً على اتفاق كل من منشئ العهدة وأمين العهدة والمستفيد الذي يملك حق التصرف على إنهاء العهدة وذلك بموجب سند كتابي موثق وفق سند العهدة.

5. إذا أجاز سند العهدة إنهاء العهدة بناء على طلب كتابي يقدم إلى أمين العهدة من جميع المستفيدين الحاليين، شريطة أن يكون للمستفيدين أهلية الأداء وأن يكون لهم الحق الكامل في أموال العهدة.

24 ما هي الحالات التي يجوز إنهاء العهدة بقرار من المحكمة المختصة؟

1. حدوث ظروف خارج توقعات منشئ العهدة، بحيث يكون معها إنهاء العهدة في مصلحة المستفيدين أو تحقق غايات العهدة.

2. إذا كانت أموال العهدة غير كافية لتغطية التكاليف اللازمة لاستمرارية العهدة.

3. في حال عدم وجود مستفيد أو أي شخص يعد مستفيد من العهدة وفق شروط سند العهدة، أو في حال عدم وجود أي غاية يمكن تحقيقها من العهدة.

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