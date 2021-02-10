الاتحاد العربي للمعارض يصدر العدد الأول من مجلته الإلكترونية «الملتقى»

المصدر: الشارقة - البيان

أصدر الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية العامل ضمن نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية لجامعة الدول العربية، العدد الأول من مجلته الإلكترونية «الملتقى» التي تعد أول مجلة متخصصة في المعارض والمؤتمرات على مستوى الوطن العربي.

وتهتم المجلة التي تصدر كل شهرين بتغطية كل المعارض العربية، بهدف بناء وتطوير سياحة المعارض والمؤتمرات بالوطن العربي لدمج الثقافات المختلفـة وتوصيل رسالة اقتصادية وتسويقية وثقافية قوية وفعّالة ذات طابع يتسم بالتميز والخصوصية، إلى جانب تقديم الدعم والمساندة لجميع المعارض العربية مـن خلال مشاركة أحداثها العامة والمتخصصة.

وسلّط العدد الأول من مجلة «الملتقى» الضوء على تاريخ المعارض في مصر ومكانة مصر على خارطة المعارض العالمية من خلال مقال يسرد تاريخ مركز مصر للمعارض، كما تضمن تقريراً عن دور الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات كأحد أهــم وسائل ترويج التجارة الخارجية وإنعاش السوق المصري، وتضمنت أبواب المجلة صفحات للترويج عن أجندة المعارض التي سيستضيفها وينظمها مركز إكسبو الشارقة خلال العام الجاري، إلى جانب العديد من المواضيع والتقارير التي تروج لصناعة المعارض في الدول العربية.



تنمية التجارة العربية



وجاء في المقال الافتتاحي للمجلة بقلم السفير محمد الربيع أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية، أن الأمانة العامة لمجلـس الوحدة الاقتصادية أولت الدعم والرعاية الكاملة للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، لأنه يعتبـر أحد الاتحادات العربيـة النوعية المتخصصة، لمـا لـه مـن دور ومسؤولية فـي تنمية التجارة العربية البينية وتعزيز عمل المعارض المتخصصة في البلاد العربية وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني في مختلف الدول العربية وتعميق دورها فـي تسويق المنتج العربي وصولاً للأسواق العالمية.

وأكد سيف المدفع رئيس مجلس إدارة الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية، عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، بمقال العدد الأول من المجلة أهمية وجود منصات إعلامية متخصصة فـي قطاع المعارض والمؤتمرات كون الإعلام لاعباً محورياً في التنمية المستدامة، ولا سيما في ظل تنامي دور الإعلام كوظيفة اتصالية أساسية على المستويين المحلي والخارجي، فهو الذي ينقـل الصورة ويؤثر بشكل كبير في تشكيل الرأي العام وتوجهات الجمهور، لذلك فإن الإعلام المؤثر هو القادر علـى الترويج للإمكانيات والفرص وتعريف العالم بها، وبالأخص في مجالات الاقتصاد والاستثمار. وأشار إلى أن «الملتقى» ستكون بمثابة منصة إعلامية مهمة لها أثرها الفعّال فـي تعزيز تنمية قطاع صناعة المعارض على المستوى العربي، إذ يعتبر الإعلام المهني المتخصص ركيزة أساسية من ركائز نجاح القطاع.

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