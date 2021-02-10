شركة «أرادَ» تمنح إمريل عقد إدارة مرافق لمدة 3 سنوات

المصدر: الشارقة - البيان

منحت شركة «أرادَ» للتطوير العقاري شركة إمريل عقد إدارة مرافق مدته 3 سنوات. يتضمن نطاق التعاقد تقديم الخدمات الميكانيكية والهندسية وخدمات السباكة والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحراسة وخدمات تنظيف المرافق والخدمات المتخصصة للعديد من المواقع داخل «الجادة»، المشروع العقاري الأضخم لشركة «أرادَ» في الشارقة، والذي يشمل مركز استكشاف الجادة.

ووفقاً للعقد، توفر شركة إمريل فريقاً يتكون من 51 عضواً من بينهم 29 عضواً سيعملون في المرحلة السكنية الأولى من «الجادة» (المجمع L) و22 عضواً في مركز استكشاف الجادة. سيتولى الفريق مسؤولية تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات الميكانيكية والهندسية وخدمات السباكة، والتي تشمل صيانة مبردات المياه. وسيتم تقديم خدمات تنظيف المرافق داخل الوحدات السكنية ومركز المبيعات.

وقال ستيوارت هاريسون، الرئيس التنفيذي لشركة إمريل: يمثل هذا العقد الفوز الأكبر لشركة إمريل في إمارة الشارقة منذ تأسيس مكتبها الجديد في الإمارة في 2019. ويعد خطوة كبيرة في خطة توسع إمريل، حيث نسعى لتقديم خدمات إدارة المرافق في دبي والإمارات الشمالية وأبوظبي. ونتطلع لإبرام شراكات كبرى وطويلة الأمد مع شركة «أرادَ»، كما نلتزم باستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية لتحقيق الفعالية التشغيلية وتبني الممارسات المستدامة وتوفير مستوى عالمي من خدمات إدارة المرافق.

وقال أحمد الخشيبي الرئيس التنفيذي لشركة «أرادَ»: اختيار مقدمي الخدمات الأفضل والأبرز يعد أمراً أساسياً ضمن سعينا لتقديم تجربة حياة متميزة لسكان «الجادة» وزوارها، ولهذا السبب قمنا بالتعاقد مع شركة إمريل. ونتطلع للتعاون مع فريق الشركة مع اقتراب الانتهاء من عدد من المباني الرئيسية في المجتمع في غضون الأشهر المقبلة.

ومع بدء تنفيذ العقد، نقلت إمريل فريقها تدريجياً بما يتماشى مع متطلبات الموقع. وقال كارثيكيان راجوثامان المدير العام لشركة إمريل: عقب عقد اجتماع مع الفريق في شركة «أرادَ»، وضعنا خطة تضمن تقديم الخدمات في المكان والوقت المناسبين. وقد حققت عملية نقل وتوزيع الفريق نجاحاً كبيراً، وأصبح 70% من الفريق، والذين يقدمون الخدمات في المرحلة الأولى والتي تشمل ريحان 1 و2 و3 ومركز استكشاف الجادة والمجتمع الرئيسي، في موقعهم الآن ويقدمون مجموعة متكاملة من خدمات إدارة المرافق. وسيتم توزيع باقي فريق إمريل لتقديم الخدمات في المرحلة الثانية التي تتكون من 11 مبنى في الربع الثاني 2021.

ونتطلع لتوسيع نطاق عملياتنا في إمارة الشارقة، وهو ما يعد هدفاً كبيراً لنمو الشركة بالنسبة لنا في 2021. وتقدم شركة إمريل خدمات إدارة المرافق الكاملة لبعض أشهر المجتمعات السكنية في دبي، من بينها دبي مارينا ووسط مدينة دبي، كما أبرمت الشركة عقوداً طويلة المدى مع مطارات دبي وشركة أرامكس.

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