إصدار سندات ابيكورب بـ750 مليون دولار يحقق علاوة الإصدار الأقل في تاريخ الشركة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، المؤسسة المالية التنموية متعددة الأطراف، اليوم نجاح إصدار سندات مقوّمة بالدولار الأمريكي بقيمة إجمالية بلغت 750 مليون دولار لأجل مدته خمس سنوات، والذي يعدّ الإصدار الأخير ضمن برنامج السندات الدولية متوسطة الأجل الذي دشنته الشركة العام الماضي 2020 بهدف تدعيم عمليات الشركة وتعزيز الوضع المالي ومعدلات السيولة القوية لديها.

وحظي الإصدار بإقبال واسع محققاً طلبات شراء تخطّت ملياري دولار وبنسبة تغطية تجاوزت 250%، حيث شكّلت الجهات السيادية وشبه السيادية مثل البنوك المركزية والبنوك التنموية متعددة الأطراف وغيرها نحو 57% من مجموع الطلبات، بعلاوة إصدار بلغت 69+ نقطة أساس وتكلفة ثابتة للتمويل بلغت 1.26% سنوياً، وتعتبران الأقل في تاريخ الشركة لإصدار من هذا النوع. كما مثّل الإصدار نقلة نوعية لابيكورب من حيث التوزيع الجغرافي، حيث شكّل المستثمرون من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نحو 82% من مجموع المستثمرين والبالغ عددهم أكثر من 65 مستثمراً.

وقال د. أحمد عتيقة، الرئيس التنفيذي لشركة ابيكورب: فخورون بالإنجازات القياسية التي حققها إصدار ابيكورب الأخير من السندات المقوّمة بالدولار من حيث التسعير وحجم الإقبال، خصوصاً وأنه جاء في ظل ظروف صعبة تعيشها الأسواق العالمية حالياً، وهذا إنما يؤكد الثقة التي تحظى بها ابيكورب في أسواق الدَيْن المالية العالمية، ويسهم في ترسيخ وضعها المالي القوي ومعدلات السيولة المرتفعة، ممهداً الطريق لمواصلة دورها التنموي المتمثل في دعم المشاريع التي من شأنها تعزيز استدامة قطاع الطاقة في المنطقة العربية وخارجها أيضاً.

وابيكورب هي المؤسسة المالية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تحمل تصنيف (AA) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش وتصنيف (Aa2) بنظرة مستقبلية مستقرة من وكالة موديز، وذلك بناءً على ما تتمتع به من معدلات عالية من حيث كفاية رأس المال وجودة وأداء الأصول والسيولة وقوة الوضع المالي العام.

وشملت قائمة المنسّقين العالميين والمديرين الرئيسيين ومديري الاكتتاب المشاركين في الإصدار سيتي بنك، وبنك أوف أمريكا سيكيوريتيز، وبنك نومورا، وبنك التعمير الصيني بآسيا، ومايبانك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك ستاندرد تشارترد. وشركة آلين آند أوفري بدور المستشار القانوني لابيكورب، فيما قامت شركة كليفورد تشانس بدور المستشار القانوني للمديرين الرئيسيين المشاركين.

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