«دريك آند سكل» تتحوّل إلى الربحية

المصدر: (دبي - البيان )

تحولت دريك آند سكل إلى الربحية وحققت 109.3 ملايين درهم أرباحاً بنهاية 2020 مقارنة بخسائر 87 مليون درهم 2019.

وقالت في بيان لسوق دبي المالي، إن الأرباح من العمليات المستمرة بلغت 128 مليون درهم 2020 مقابل 234 مليون درهم 2019 وتضمنت نتائج العام الماضي أرباحاً غير متكررة من استبعاد شركة تابعة بمقدار 353.7 مليون درهم في المقابل تضمنت نتائج 2019 عكس خسائر الائتمان المتوقعة المتعلقة بالشركات التابعة المستبعدة بقيمة 1.52 مليار درهم بالإضافة إلى تكوين مخصص متعلق بفقد السيطرة على شركات تابعة بقيمة 114.7 مليون درهم وانخفض العجز في حقوق الملكية إلى 3753 مليون درهم بنهاية 2020 .

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