«دبي التجاري» يطلق منصة اعرف عميلك بتقنية «بلوك تشين»

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك دبي التجاري جاهزيته لبدء تشغيل منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين»، وهي مبادرة تسهل عملية فتح الحسابات بأسلوب رقمي آمن، وتحديث البيانات إلكترونياً، ومشاركة بيانات العملاء الموثقة بين سلطات الترخيص والمؤسسات المالية.

وتقدم هذه المبادرة الرائدة اقتصادية دبي، وتحظى بدعم من شركة «نور بلوك»، وهي شركة عالمية رائدة في مجال تقنيات بلوك تشين تعمل على تطوير منصات مشاركة بيانات العملاء.

وتم إطلاق منصة «اعرف عميلك» القائمة على تقنية «بلوك تشين» في الإمارات من جانب اقتصادية دبي بالتعاون مع تحالف يضم 6 بنوك في فبراير 2020، ومن المقرر أن تصبح منظومة متكاملة على مستوى الدولة لتبادل بيانات العملاء الموثقة. وتحظى المبادرة بالدعم بالكامل من قبل المصرف المركزي و«دبي الذكية» اللذين سيلعبان دوراً تنظيمياً رئيسياً.

وقال عمر بوشهاب، المدير التنفيذي لقطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي: يسعدنا أن يكون بنك دبي التجاري من أوائل البنوك التي أعلنت جاهزيتها لتشغيل منصة «اعرف عميلك» والعمل بها والتي تتيح للمستثمرين والشركات حاملي رخص دائرة التنمية الاقتصادية فتح حساب مصرفي رقمي على الفور، كما تتيح للبنوك الحصول على تحديثات بيانات مباشرة لعملائها من الشركات الصغيرة والمتوسطة. وتم تسجيل بيانات 40% من إجمالي الرخص التجارية في الدولة على المنصة.

وتوفر المبادرة تجربة سلسة للمستثمرين والشركات التي تسعى إلى ترسيخ نفسها في دولة الإمارات. وندعو كيانات الترخيص الأخرى والمناطق الحرة والمؤسسات المالية للانضمام والاستفادة من هذه المبادرة الرائدة في السوق التي تم اختبارها بالكامل وأثبتت كفاءتها وجدارتها.

وأضاف: نتطلع إلى انضمام بنك أبوظبي التجاري وبنك HSBC وبنك رأس الخيمة الوطني لبدء تشغيل المنصة والمقرر أن يكون في الربع الأول من عام 2021، فضلاً عن توسيع نطاق المبادرة لتشمل المزيد من البنوك والمناطق الحرة. وستكون خطوتنا المقبلة هي الإطلاق الرسمي لاتفاقية التحالف المحوكمة للمنصة والتي ستحدد كيفية مشاركة البيانات بين أعضائها.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: يسعدنا أن نكون من أوائل البنوك في الإمارات جاهزية لإطلاق منصة «اعرف عميلك» القائمة على «بلوك تشين»، بالتعاون مع اقتصادية دبي.

وتأتي الخطوة من منطلق التزام البنك بتسريع وتيرة الاقتصاد الوطني وتعزيز مناخ الأعمال من خلال اعتماد حلول رقمية مبتكرة وتقديم تجربة مصرفية سلسة، بما يتماشى مع استراتيجيتنا بأن نكون بنكاً رقمياً بالكامل.

وستعمل المنصة على تسهيل فتح الحسابات للعملاء من الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الناشئة وتعزيز عملية «اعرف عميلك» بصورة أسرع وأكثر أماناً باستخدام التقنيات المتقدمة التي تعمل بنظام «بلوك تشين» والذي سيؤدي إلى تسهيل فتح المشاريع في الإمارات.

وقال استياناكس كاناكاكيس، الرئيس التنفيذي لشركة «نور بلوك»: تقليل الجهد المبذول في الإعداد لعملية «اعرف عميلك» يعني أنه يمكن إعطاء المزيد من الوقت والموارد في خدمة العملاء.

ومع استمرار نمو نظام بلوك تشين في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستصبح هذه الفوائد أكثر وضوحاً. وستعمل المنصة على إزالة حواجز البيانات بين المؤسسات، مما سيؤدي إلى توفير التكاليف وتعزيز خدمة العملاء، مما سيجعل القطاع المصرفي أكثر كفاءة.

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