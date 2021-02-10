استثمارات كبيرة متوقعة للإمارات في التكنولوجيا الرقمية

المصدر: دبي- البيان

يخطط مديرو الرعاية الاجتماعية والصحية في الإمارات للاستثمار بشكل كبير في التقنيات الرقمية وحلول البيانات، خلال السنوات الثلاث المقبلة، وفقاً لاستطلاع أجرته شركة «إرنست أند يونغ»، بالتعاون مع «يوغوف»، والذي أظهر اتفاقاً واسعاً على أن التكنولوجيا الرقمية زادت إنتاجية الموظفين في الإمارات.

وتضمن الاستطلاع آراء 2243 من مديري الرعاية الصحية والاجتماعية في الإمارات وأستراليا والهند وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، خلال الفترة ما بين 3 و29 سبتمبر 2020، مظهراً تضاعف استيعاب التقنيات الرقمية وحلول البيانات خلال جائحة «كوفيد 19» في جميع المجالات، لا سيما مجال الاستشارات عبر الهاتف والفيديو، الذي شهد أكبر ارتفاع.

وفي الاستطلاع، الذي نشرت نتائجه شركة استشارات الرعاية الصحية والاجتماعية والتعليم، «ليانغ بويسون»، أخيراً، أفاد نصف المشاركين عن خطط للاستثمار في التقنيات الرقمية وحلول البيانات خلال السنوات الثلاث المقبلة، مع تصدر الهند القائمة (75%) وإيطاليا (54%) والإمارات (53%)، وذلك في حين أفاد 22% من المشاركين من الولايات المتحدة عن خطط لمؤسساتهم في الاستثمار بهذه الحلول.

واتفقت أغلبية الذين أدلوا برأيهم مع ذلك، على أن التكنولوجيا الرقمية زادت إنتاجية الموظفين، وتراوحت الردود بين الأعلى 86% في الإمارات والأقل 54% في المملكة المتحدة. مرونة أكثر.

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