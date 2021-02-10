خدمات رأس الخيمة تطلق مبادرة «الفنادق الخضراء» بدورتها الرابعة

المصدر: رأس الخيمة – البيان

أطلقت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، بالتعاون مع هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة، «مبادرة الفنادق الخضراء 2021» للعام الرابع على التوالي.

يأتي ذلك بهدف تحقيق استدامة متكاملة بنسبة 100% في جميع فنادق رأس الخيمة، والمساهمة في دعم القطاع السياحي، وتطوير السياحة التراثية والبيئية التي تشهد نمواً متزايداً في الإمارة، كإحدى مبادرات برنامج إعادة التدوير المبتكر (إماراتي بيتي)، لتطوير طريقة إدارة المخلفات ابتداءً من الأفراد، ووصولاً إلى الشركات الخاصة وكبرى المؤسسات الحكومية والفنادق.

وأكد المهندس أحمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة، أن المبادرة تتيح لفت انتباه قطاع الضيافة مره أخرى إلى أحد أهم الشواغل في العصر الحديث، حيث حقق برنامج التقييم الأخضر للفنادق نجاحاً كبيراً منذ انطلاقه في 2017.

وتشهد المبادرة مشاركة 30 فندقاً في رأس الخيمة، والتي تهدف إلى جعل الفنادق أكثر استدامة وصديقة للبيئة، وإلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، ودعماً لمساعي حكومة رأس الخيمة بشكل خاص، والدولة بصفة عامة، التي تستهدف معالجة 75% من إجمالي النفايات البلدية الصلبة بطرق المعالجة المختلفة، ما عدا الطمر في المكبات الصحية.

وأوضح راكي فيليبس، الرئيس التنفيذي لهيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة: يسرنا التعاون مجدداً مع دائرة الخدمات العامة لإطلاق هذه المبادرة التي تهدف إلى تحقيق أعلى مستويات الاستدامة بقطاع الضيافة. ويلعب رفع مستوى الوعي بالحفاظ على البيئة ضمن قطاعي السياحة والضيافة دوراً محورياً في استدامتهما وتعزيز دورهما في دعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف: تأتي هذه المبادرة لتعزز تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجالات الاستدامة ورفع معدلات إعادة تدوير المخلفات في فنادق رأس الخيمة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021. ومن خلال التعاون المشترك بين الجهات المعنية سوف نستمر بتنفيذ برامج الاستدامة المختلفة لخلق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز