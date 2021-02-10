مزيد من التراجع للفائدة على القروض

المصدر: (أبوظبي - وام )

سجلت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك (الإيبور)، المزيد من التراجع مما زاد من جاذبية سوق الإقراض في الإمارات منذ بداية 2021.

وأظهرت أحدث بيانات المصرف المركزي أمس انخفاض أسعار (الإيبور) على جميع الآجال وفي مقدمتها الأجل لمدة عام والأجل لـ6 أشهر، حيث انخفضت على الأول إلى مستوى 0.497% وعلى الثاني إلى 0.436 %، كذلك كان وضع أسعار الفائدة على بقية الآجال وذلك بحسب ما تظهره النشرة الصادرة عن المصرف المركزي.

وفي ظل التراجع المتواصل لأسعار «الايبور» في الدولة، باتت البنوك المحلية تقدم عروضاً مغرية للأفراد والمؤسسات وبنسبة فائدة تصل إلى 2.5% على القروض المقدمة لبعض شرائح العملاء. وتعد هذه النسب المغرية من الفوائد على القروض الأكثر جاذبية على مستوى دول الخليج العربي والشرق الأوسط، مما يعكس توفر فائض كبير من السيولة لدى الجهاز المصرفي الإماراتي والذي يُصنف بكونه الأقوى من حيث الملاءة المالية في المنطقة.

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