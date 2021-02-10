تعاون بين جمعية رواد الأعمال و«المستثمرين المبادرين»

المصدر: أبوظبي - وام

وقعت جمعية رواد الأعمال الإماراتيين اتفاقية تعاون مع جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين بهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين، وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبما يسهم في تحفيز الاستثمار بالدولة.

وقع الاتفاقية في مقر جمعية رواد الأعمال الإماراتيين بدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي، سند المقبالي رئيس مجلس إدارة جمعية رواد الأعمال الإماراتيين، ومسعود المسعود رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين بحضور صلاح الكعبي المدير التنفيذي لجمعية رواد الأعمال الإماراتيين، وجاسم آل رحمة المدير العام لجمعية الإمارات للمستثمرين المبادرين.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك في احتضان المشاريع المبتكرة لرواد الأعمال، وتقديم الدعم الفني والمالي للمبادرات والمشاريع، والتركيز على تقديم الدعم إلى الشركات الناشئة ذات الطابع التكنولوجي، وتعزيز التعاون بين المستثمرين المبادرين والشركات الناشئة، والتنسيق لإقامة الدورات التدريبية والفعاليات والندوات والمحاضرات وغيرها.

كما تهدف الاتفاقية إلى استمرارية دعم الشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بمستوى الاقتصاد الوطني وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين في الدخول إلى مجال ريادة الأعمال من أجل مستقبل أفضل ونشر ثقافة الاستثمار المبادر.

من جانبه أكد سند المقبالي حرص جمعية رواد الأعمال الإماراتيين على تعزيز التعاون مع العديد من الجهات الداعمة لرواد الأعمال والمستثمرين بالدولة بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية المتميزة، وتحفيز استثمارات الشباب بمختلف القطاعات، لاسيما خلال هذه الفترة، التي تشهد حالة من التعافي الاقتصادي بالعديد من القطاعات الاقتصادية، وفي ظل تواصل دعم القيادة الرشيدة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

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