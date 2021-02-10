670 مليون درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس 670 مليون درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 169 مبايعة بقيمة 306.61 ملايين درهم، منها 12 مبايعة للأراضي بقيمة 41.86 مليون درهم و157 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 264.75 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل، جاءت مبايعة بقيمة 17 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات. وتصدرت الخليج التجاري المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 18 مبايعة بقيمة 25 مليوناً.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 355.19 مليون درهم منها 21 رهونات أراض بقيمة 54.35 مليون درهم و50 رهونات فلل وشقق بقيمة 300.83 مليون درهم، أهمها بمنطقة محيصنه الرابعة بقيمة 153 مليون درهم ورهن بجبل علي الصناعية الأولى بقيمة 94 مليون درهم. ما الهبات فشهدت تسجيل 7 هبات بقيمة 9.1 ملايين أهمها بمنطقة نخلة جميرا بقيمة 4 ملايين درهم وأخرى في الطوار الثانية بقيمة 3 ملايين.

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