«بروبرتي فايندر»: أداء قياسي للعقارات الجاهزة بدبي في يناير

المصدر: دبي - البيان

حافظ شهر يناير 2021 على الاتجاهات نفسها لشهري نوفمبر وديسمبر 2020 فيما يتعلق بتحقيق أرقام قياسية في قطاع العقارات السكنية الجاهزة. وهذه أخبار جيّدة بالنسبة إلى القطاع، وذلك وفقاً لداتا فايندر، منصة الرؤى والبيانات العقارية التابعة لمجموعة بروبرتي فايندر.

وسجّل شهر يناير 3300 معاملة بقيمة 6.74 مليارات درهم، أي زيادة بنسبة 15.5% مقارنة مع يناير 2020 من حيث الحجم، وزيادة بنسبة 37% من حيث القيمة. وطوال العام 2020، ساد الاتجاه نحو تداول العقارات الثانوية/ الجاهزة، واستمرّ هذا الاتجاه في العام الجديد.

وفي شهر يناير 2021، شكّلت العقارات الثانوية/الجاهزة نسبة 72% من المعاملات، مقابل 28% للعقارات غير المكتملة. وبالنظر إلى حجم المعاملات، فقد شهد السوق الثانوي تداول 2373 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 5.43 مليارات درهم، وهو أكبر عدد من العقارات الثانوية/الجاهزة التي تمّ تداولها في شهر واحد منذ مارس 2014.

وقالت لينيت أباد، مديرة قسم الأبحاث والبيانات في بروبرتي فايندر: شهدنا اتجاهاتٍ عدة في 2020، بدءاً من الارتفاع الكبير للطلب، وصولاً إلى تجاوز العقارات الثانوية العقارات غير المكتملة في مبيعات العقارات السكنية، إضافة إلى أفضل أسعار رهن عقاري شهدها القطاع. ويكمن الاتجاه الأبرز في الانتقال من الشقق إلى الفلل/ التاونهاوس في بعض المناطق، حيث يؤدي انخفاض العرض إلى ارتفاع الأسعار.

الربع الرابع

وكان الربع الرابع من العام 2020 الربع الأقوى، حيث ساعد العام على استرجاع معظم ما فقده من حيث الحجم والقيمة مع 11065 معاملة بيع بقيمة 22.07 مليار درهم.

وحرّك هذا الربع عجلة القطاع للعام الجديد، وعلى الأغلب أنّ هذا المنحى سيمضي قدماً في شهر فبراير، لاسيما أنّ الأسبوع الماضي سجّل أكثر من 3.3 مليارات درهم إماراتي في معاملات البيع. يُذكر أنّ هذه المعاملات شملت فيلا بقيمة 38 مليون درهم في تلال الإمارات وفيلا بقيمة 25.2 مليوناً في عقارات جميرا للجولف.

وسجّلت ند الشبا أعلى نسبة مبيعات من حيث الفلل/التاونهاوس (11.5%) في يناير2021، يليها مشروع دبي لاند (11.4%)، ثمّ ميدان (7.5%)، فدبي هيلز إستيت (6%) وأخيراً تلال الغاف (4.8%). أمّا بالنسبة إلى الشقق، فقد سجّل الخليج التجاري أعلى نسبة من معاملات البيع (12.4%)، تليه دبي مارينا (9.7%)، ثمّ جميرا فيلدج سيركل (9.7%)، فداون تاون دبي (5.6%) وأخيراً نخلة جميرا (5.4%).

بيانات الطلب

ومن خلال بيانات الطلب الصادرة عن بروبرتي فايندر، شملت المناطق الأكثر بحثاً في فئة الفلل/التاونهاوس في يناير 2021 شملت دبي هيلز إستيت، والمرابع العربية، ونخلة جميرا، ومدينة محمد بن راشد وداماك هيلز. أمّا أبرز المناطق التي شكّلت محط اهتمام المستهلكين في فئة الشقق خلال الفترة نفسها، فشملت دبي مارينا، وداون تاون دبي، ونخلة جميرا، والخليج التجاري وجميرا بيتش ريزيدنس.

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