معرض الصيانة والعمرة والتصميم الداخلي للطائرات بدبي في يونيو

المصدر: دبي - البيان

أعلن منظمو معرض الشرق الأوسط للصيانة والإصلاح والعمرة والتصميم الداخلي للطائرات، تأجيل موعد الفعالية لتقام يومي 15 و16 يونيو بمركز دبي التجاري العالمي. وتضم اللجنة المنظمة للمعرض كلاً من «أفييشن وييك نيتورك»، وشركة «إنفورما»، ومجموعة «تارسس»، والتي أعلنت تأجيل المعرض من مارس إلى يونيو بسبب قيود السفر المفروضة بسبب جائحة (كوفيد19) على الزوار الدوليين ولضمان تحقيق معايير صحة وسلامة العارضين والزائرين.

وقال تيم هويس، مدير مجموعة تارسس للطيران: نواصل التزامنا بالعمل والتنسيق مع الجهات الحكومية والأطراف المعنية لإطلاق الفعالية مع الحرص على راحة وسلامة جميع الوفود المشاركة والزوار، كما نقوم بمراقبة الوضع المستجد عن كثب والقيود التي فرضتها العديد من الحكومات على السفر خلال الفترة الأخيرة، وبعد سلسلة من المشاورات والاتصالات، ارتأينا تأجيل المعرض حرصاً على سلامة العارضين والزائرين والمقاولين والموظفين.

حلول للتحديات

وقالت ليندا جانو، شركة أفييشن وييك نيتورك: أثرت تداعيات (كوفيد19)بشكل كبير على قطاع النقل الجوي التجاري، ويأتي المعرض ليقدم منصة مثالية لتحقيق التعافي بما يسمح لمجتمع القطاع مناقشة وطرح الحلول لمعالجة التحديات الجديدة التي فرضتها الجائحة مع عرض التوجهات الجديدة في تبني أحدث الحلول التقنية.

وستعرض الجهات المشاركة أحدث الحلول والمنتجات والخدمات لشركات الطيران وشركات صيانة وإصلاح والعمرة، وشركات تصنيع المعدات الأصلية، والمؤجرين والموردين والمتخصصين في التصميم الداخلي للطائرات، وأضاف: تزايد تطبيق برامج التطعيم في الأسواق الرئيسية لا سيما إمارة دبي ومكانتها الرائدة في هذا المجال، وتأجيل المعرض إلى يونيو المقبل، سيسهم في تنظيم المعرض وفق أعلى المعايير العالمية وضمان انضمام أكبر عدد من الراغبين بالمشاركة به.

ندوات وورش

وتتميز الدورة المقبلة من المعرض بالعديد من الخصائص التي ستتوفر على أرض المعرض إلى جانب مجموعة من الندوات وورش عمل والعروض لأحدث المنتجات، فضلاً عن برنامج الاجتماعات المُرتب لها بشكل مسبق والذي يوفر فرصه للتواصل بين العارضين والزوار بشكل فعال، هذا بالإضافة إلى برنامج «مشتري شركات الطيران» والذي سيتيح للحاضرين الاجتماع مع الخطوط الجوية الإقليمية والعالمية.

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