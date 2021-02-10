شراء أجنبي يعيد الأسهم للمربع الأخضر بمكاسب 1.3 مليار

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

أغلقت الأسهم المحلية في المربع الأخضر بختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي 1.3 مليار درهم وسط عمليات شراء أجنبية وسيولة جاوزت المليار درهم للجلسة الثالثة على التوالي.

وارتفع سوق دبي 0.15% إلى 2647 نقطة مع نمو أسهم البنوك والعقار والنقل والسلع، وصعد سوق أبوظبي 0.12% عند 5662.5 نقطة بعد مكاسب أسهم البنوك والاتصالات.

واستقطبت الأسهم سيولة 1.2 مليار درهم، منها 1.01 مليار في أبوظبي و182.45 مليوناً بدبي. وجرى تداول 303.4 ملايين سهم موزعة بواقع 172 مليوناً في أبوظبي و131.4 مليوناً بدبي، عبر 6112 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.72% مع نمو «الإمارات دبي الوطني» 2.2% بينما انخفض «دبي الإسلامي» 0.6%. وصعد قطاع العقار 0.33%.

وزاد قطاع النقل 0.35%، فيما نزل قطاع الاستثمار 1.57%. وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 27.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 21.64 مليونا. وحقق «دبي للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.89%، فيما كان «الصقر للتأمين» الأكثر انخفاضاً، ومال المستثمرون الأجانب نحو الشراء بصاف 21.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو البيع.

سوق أبوظبي

ودعم صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.6% بعد صعود «أبوظبي الأول»0.81% و«أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 0.61%، فيما زاد قطاع الاتصالات 0.4% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بذات النسبة. ونزل قطاع العقار 2.61%، فيما تراجع قطاع الطاقة 0.62% ، وهبط قطاع الاستثمار 0.2%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على النشاط جاذباً 276.3 مليون درهم، تلاه «الدار» 270.3 مليونا. وحقق «أبوظبي الوطنية للتكافل» أكبر ارتفاع بنسبة 6.73%، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.88%. وعمد المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب نحو الشراء بصاف 64.65 مليون درهم، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو البيع.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بدبي بصاف 7.4 ملايين درهم، ونحو البيع بأبوظبي بصاف 16.5 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بأبوظبي بصاف 16.5 مليون درهم، ونحو البيع بدبي بصاف 7.4 ملايين.

إفصاحات

★ أظهرت النتائج الأولية لشركة الإمارات للمرطبات تسجيل صافي خسائر 7.2 ملايين درهم في 2020، مقابل خسائر 10.1 ملايين في 2019.

★ أظهرت النتائج المالية لشركة الأغذية المتحدة تحقيق صافي ربح 38.8 مليون درهم في 2020 مقابل 28.7 مليوناً في 2019، بزيادة 24.7%.

★ أعلن مصرف عجمان أنه سيعقد اجتماع مجلس الإدارة يوم الأربعاء المقبل لمناقشة واعتماد البيانات المالية لعام 2020.

★ حدد مجلس إدارة شركة الاتحاد العقارية الأحد المقبل لاتخاذ قرارات بالتمرير بشأن البيانات المالية الأولية لعام 2020.

★ أظهرت النتائج الأولية لشركة «الظفرة للتأمين» تحقيق أرباح صافية بنحو 63.08 مليون درهم في 2020، مقابل أرباح بنحو 71.09 مليوناً في 2019، وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 40% من رأس المال بما يعادل 40 مليون درهم ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد في 17 مارس.

★ يبحث مجلس إدارة شركة «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» غداً تقديم مقترح إلى الجمعية العمومية بشأن توزيع أرباح عن العام الماضي إن وجدت.

★ ينظر مجلس إدارة «الواحة كابيتال» في 11 فبراير القادم في اقتراح توزيع أرباح سنوية عن العام الماضي، ودعوة الجمعية العمومية للانعقاد.

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