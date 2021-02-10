صندوق النقد العربي يُصدر تقرير الشمول المالي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدر صندوق النقد العربي التقرير السنوي حول «إنجازات مبادرة الشمول المالي للمنطقة العربية في عام 2020». وأطلق الصندوق مبادرة الشمول المالي في 14 سبتمبر 2017 بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتنمية (نيابة عن الوزارة الألمانية الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية)، والتحالف العالمي للشمول المالي، وبمشاركة من البنك الدولي.

نفذت المبادرة في 2020 سلسلة من برامج بناء القدرات، ونظمت العديد من المؤتمرات رفيعة المستوى، ومنتديات التعلم وتطوير الأساليب والأدوات، إضافةً للمنتجات المعرفية.

في هذا السياق، عملت المبادرة على مواكبة إطلاق استراتيجيات الشمول المالي في الدول العربية من خلال تنظيم ورشة عمل حول «بناء وتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية للشمول المالي في الدول العربية» بالتعاون مع التحالف العالمي للشمول المالي، وذلك إدراكاً للأهمية المتزايدة لاستراتيجيات وبرامج تعزيز الشمول المالي في ضوء جائحة كورونا.

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