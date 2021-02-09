الياه سات تدعم فريقها بـ 3 تعيينات في مجلس إدارتها

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت شركة الياه سات للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن 3 تعيينات جديدة في مجلس إدارتها، حيث سيتولى مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات بشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» منصب رئيس مجلس الإدارة، كما تم تعيين بدر العلماء، المدير التنفيذي لوحدة المجمعات الاستراتيجية بقطاع الاستثمار في الإمارات، عضواً في المجلس.

كما ينضم مسعود شريف محمود عضواً في المجلس بعد قضاء 9 سنوات في منصبه الحالي رئيساً تنفيذياً للشركة.

وبتعيينه في مجلس الإدارة، سيترك مسعود منصبه الحالي اعتباراً من تاريخ 18 أبريل، على أن يتولى علي الهاشمي، والذي يشغل حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة «الثريا» والمدير العام لوحدة «الياه سات للخدمات الحكومية»، منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة الياه سات اعتباراً من التاريخ نفسه.

وقال مصبح الكعبي تعليقاً على التعيينات الجديدة: «تأتي هذه التعيينات في إطار حرص الياه سات على تعزيز موقعها في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كونها شركة عالمية ورائدة، كما تنسجم مع خطط تطوير وتأهيل الكفاءات الوطنية المتميزة القادرة على قيادة الشركة نحو مزيد من النمو في المرحلة المقبلة».

ويتولى الكعبي، من خلال منصبه في «مبادلة»، الإشراف على قطاع الاستثمار في الإمارات، والذي يسهم بدور بارز في تسريع النمو والتحول الاقتصادي لدولة الإمارات، من خلال الاستثمار في شركات ومؤسسات وطنية رائدة عالمياً، وتأسيس وتنمية المجمعات الصناعية والتجارية الاستراتيجية، وعقد شراكات مع شركاء عالميين.

وبوصفه عضواً في لجنة الاستثمار في شركة «مبادلة» للاستثمار، يضطلع الكعبي بدور استراتيجي في تقديم المشورة بشأن جميع القرارات الاستثمارية الرئيسية المتعلقة بالقطاعات المختلفة في شركة «مبادلة».

ويعتبر انضمام بدر العلماء لمجلس الإدارة إضافة قيمة، لما يقوم به من دور في الإشراف على وحدة المجمعات الإستراتيجية التابعة لقطاع الاستثمار في الإمارات في شركة «مبادلة»، والتي تضم العديد من الشركات في قطاعات مختلفة مثل التكنولوجيا وصناعة الطيران وخدمات الرعاية الصحية، كما تقوم بتطوير قطاعات جديدة للمساهمة في تنويع الاقتصاد الإماراتي، وخصوصاً في مجالات جديدة مثل الطاقة النظيفة والعلوم الحياتية.

أما تعيين مسعود شريف محمود في عضوية مجلس الإدارة فسيتيح للمجموعة الاستفادة من إمكاناته القيادية ومعرفته في مجال الأقمار الصناعية، بالإضافة إلى دوره القيادي في العديد من الهيئات المحلية والعالمية.

وسيعمل مسعود مع فريق الإدارة التنفيذية لدعم المجموعة في سعيها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية في المرحلة المقبلة من مسيرتها المتميزة.

وتعليقاً على تعيينه في عضوية مجلس الإدارة، قال مسعود شريف محمود: «يشرفني الاستمرار في المساهمة في دعم الشركة من خلال عضويتي في مجلس الإدارة، وأنا على ثقة من أن الياه سات ستواصل مساهماتها القيمة لقطاع الاتصال الفضائي وللاقتصاد الإماراتي، وأنها ستتمكن من ترسيخ مكانتها الريادية في قطاع الاتصال الفضائي على مستوى العالم».

ومن ناحية أخرى، جاء تعيين علي الهاشمي رئيساً تنفيذياً لشركة الياه سات كونه ثمرة من ثمرات برنامج تأهيل وتطوير الكفاءات الوطنية، وسيمكّن الشركة من الاستمرار في تنفيذ رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، والتي تمكنت بفضلها من أن تصبح واحدة من أكبر ثمانية شركات مشغلة لأنظمة الاتصالات الفضائية على مستوى العالم، وذلك خلال عشر سنوات فقط من انطلاقتها.

ويتمتع الهاشمي بمعرفة عميقة بمجال الأقمار الصناعية وخبرة واسعة في هذا القطاع، حيث يجمع حالياً بين منصبي المدير العام لوحدة الياه سات للحلول الحكومية والرئيس التنفيذي لشركة الثريا للاتصالات، الشركة المتخصصة في تزويد خدمات الاتصالات المتنقلة عبر الأقمار الصناعية والتابعة للياه سات.

ويجمع الهاشمي بين مجالي الهندسة الميكانيكية وإدارة الأعمال، حيث حصل على درجة ماجستير إدارة الأعمال من كلية لندن لإدارة الأعمال، وقد استفاد من ذلك في تحقيق نمو مستدام لوحدة الحلول الحكومية، حيث حصلت على العديد من العقود الهامة طويلة الأجل مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة الإماراتية، ما رسخت مكانة الياه سات شريكاً مفضلاً لخدمات الأقمار الصناعية في الدولة.

أما من خلال عمله رئيساً تنفيذياً لشركة الثريا، فقد تمكن من تحقيق نقلة نوعية في الشركة خلال السنتين الماضيتين.

ومن المنتظر أن تحقق المجموعة طفرة كبيرة بفضل قمر «الثريا» Thuraya 4-NGS، الذي أعلن عنه مؤخراً، وهو الجيل الجديد من نظام الاتصالات المتنقلة، والذي سيمكنها من تعزيز خدمات وحلول الاتصال الفضائي للعملاء في القطاعين الحكومي والتجاري.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز