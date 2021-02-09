غرفة عجمان تبحث آليات الارتقاء بالقطاع السياحي ومنشآت تنظيم المناسبات

المصدر: عجمان - (البيان)

بحثت غرفة تجارة وصناعة عجمان سبل الارتقاء بالقطاع السياحي في الإمارة واستشراف المستقبل لرصد المقترحات والتوصيات، خلال لقاء مشترك لمجموعة عمل السياحة التابعة لغرفة عجمان وذلك بالتعاون مع دائرة التنمية السياحية ودائرة التنمية الاقتصادية.

حضر اللقاء عن بُعد، سالم السويدي مدير عام غرفة عجمان، وناصر الظفري المدير التنفيذي لقطاع الاتصال ودعم الأعضاء، وعبدالله النعيمي مدير مكتب علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، وممثلو دائرة التنمية السياحية ودائرة التنمية الاقتصادية والمنشآت السياحية ومنشآت تنظيم المناسبات.

وأكد مدير عام الغرفة أهمية اللقاء ودوره في توفير قناة تواصل مباشرة بين الجهات الحكومية وممثلي القطاع السياحي ومنشآت تنظيم المناسبات لاستعراض متطلبات المرحلة القادمة والعمل المشترك لدعم أعضاء الغرفة من العاملين بالقطاع السياحي من خلال بلورة المقترحات والتوصيات ورفعها إلى صناع القرار.

وأكد الحضور أهمية الاستفادة من المحفزات الاقتصادية لمنشآت القطاع السياحي في الإمارة والتي وجهت بها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات «كوفيد 19». وأوصى الحضور بضرورة تكاتف الجهود لتنظيم فعاليات سياحية مستقبلية بهدف زيادة أعداد السائحين وجذب السياحة الداخلية من مواطني ومقيمي الدولة وذلك بالتعاون والشراكة بين الجهات الحكومية المعنية ومنشآت القطاع السياحي.

وأشار إلى أن غرفة عجمان حريصة على تعزيز مشاركة مجموعات العمل التابعة لها بما يدعم نمو الأعمال ويلبي تطلعات الأعضاء ويصب في تحقيق أهداف الغرفة، الأمر الذي يفتح قنوات تواصل مباشرة بين الغرفة ومنشآت القطاع الخاص من جهة والأعضاء بعضهم ببعض من جهة أخرى.

وأوصى الحضور بضرورة تكثيف اللقاءات خلال المرحلة المقبلة لضمان مواكبة المتغيرات التي تطرأ على القطاع السياحي ومتابعة التوصيات والمقترحات.

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