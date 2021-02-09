ديلويت تنظم ندوة افتراضية حول شهادة القيمة المحلية المضافة بالإمارات

المصدر: دبي- البيان

نظمت ديلويت، مؤخراً، وبالتعاون مع المجلس الهندي للأعمال والمهنيين في أبوظبي، ندوة افتراضية حول برنامج القيمة المحلية المضافة، بهدف زيادة توعية جميع المؤسسات والشركات العاملة في قطاع الأعمال في الإمارات ببرنامج القيمة المحلية المضافة.

وشاركت في الندوة بعض الجهات المعنية مثل شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) وشركة الدار العقارية، بالإضافة إلى الجهات المانحة لشهادة القيمة المحلية المضافة، وهما ديلويت وشركة آردينت.

وبدأت اللوائح الحديثة النافذة في الإمارات تشترط على جميع المنشآت القانونية التي تحمل رخصة صناعية أو تجارية سارية المفعول الحصول على شهادة القيمة المحلية المضافة كشرط مسبق للمشاركة في المناقصات الحكومية العامة.

وتظل هذه الشهادة صالحة لمدة 14 شهراً اعتباراً من تاريخ تقرير التدقيق المالي للمؤسسة.

وبموجب هذه اللوائح، إذا رغبت إحدى المنشآت بالمشاركة في مناقصة حكومية باستخدام نفس كشوفاتها المالية المدققة التي شاركت فيها بمناقصة سابقة، فإنها تستطيع إعادة استصدار شهادة القيمة المحلية المضافة خلال فترة سريان شهادتها الأصلية دون أن تحصل على فترة سريان جديدة، بل تظل فترة 14 شهراً الأولى سارية منذ إصدار الشهادة السابقة.

وأكد بادمانابها آشاريا، الشريك المسؤول عن خدمات التدقيق في ديلويت الإمارات ورئيس المجلس الهندي للأعمال، الذي أدار هذه الندوة، على أهمية برنامج القيمة المحلية المضافة بالإمارات، نظراً لأنه سيزيد من الفرص التجارية أمام المؤسسات والشركات العاملة في دولة الإمارات، وسيخلق فرص توظيف للمواطنين الإماراتيين.

وشهدت الندوة عرضاً تقديمياً قدمه حمد سيف، رئيس لجنة القيمة المحلية المضافة، ومدير تطوير القيمة المحلية المضافة في أدنوك، استعرض فيها مسيرة الشهادة منذ برنامج أدنوك للقيمة المحلية المضافة عام 2017 وحتى البرنامج الموحد للقيمة المحلية المضافة، وأعاد التأكيد فيها على أهداف هذا البرنامج، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها البرنامج منذ إنشائها ومن أبرزها خلق أكثر من 2,000 فرصة عمل للمواطنين الإماراتيين في القطاع الخاص، وإعادة ضخ 76 مليار درهم في الاقتصاد الإماراتي.

وبعد العرض التقديمي، ترأس آشاريا لجنة مناقشة ضمت خبراء في القيمة المحلية المضافة من بينهم حمد سيف، ورافي فاليا، مساعد نائب رئيس المجلس الهندي للأعمال ومدير برنامج القيمة المحلية المضافة في الدار العقارية؛ ونيربهاي فيديا، شريك آردينت للاستشارات والمحاسبة، وفايزة سوهاون، الشريكة في قطاع التدقيق والمسؤولة عن القيمة المحلية المضافة في ديلويت الإمارات.

وقال آشاريا: هذه الندوة تأتي من أجل تبادل الأفكار القيّمة وأفضل الممارسات حول كيفية تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة في دولة الإمارات.

ولا شك أن مشاركة ممثلين عن أدنوك والدار وآردينت تثري مناقشاتنا المفتوحة وتبادل المعرفة في هذه الندوة التي نأمل أن تساهم في زيادة تعريف قطاع الأعمال في الإمارات وخارجها ببرنامج القيمة المحلية المضافة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز