«بوبين» تستثمر 100 ألف دولار في تطبيق «Play: Date» الإماراتي

المصدر: دبي - البيان

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي المخصص للأطفال Play: Date، والذي تم تطويره وإطلاقه في دولة الإمارات، عن تلقي استثمار نمو بقيمة 100.000 دولار من «بوبين» (Boopin)، إحدى أشهر وأسرع وكالات التسويق الرقمي نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة والتي سرعان ما حققت انتشاراً محلياً وعالمياً واسعاً.

ويأتي هذا الاستثمار على شكل مزيج من النقد والنقد المكافئ، والذي سيمكن منصة Play: Date من دعم التطبيق على صعيد النمو المستمر والابتكار والانتشار. ولا شك أن خبرة «بوبين» في مجالات التسويق الرقمي والإعلان وإشهار العلامات التجارية ستساهم في دعم وتعزيز التطبيق أكثر وأكثر.

وقالت شميم كسباوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة Play:Date: «فيما ننتقل إلى مرحلة التمويل الأولي، من المهم بالنسبة لنا أن نستقطب الشركاء الاستراتيجيين المناسبين الذين يضيفون إلينا المزيد من القيمة ويشاركوننا معارفهم وخبراتهم. وكان تعاوننا مع «بوبين»، وهي شركة محلية ناشئة نجحت بتأسيس فروع لها في أبوظبي وشنغهاي وسنغافورة، خياراً ملائماً لدعم المرحلة التالية من نمو تطبيق Play: Date وانتشاره على الساحة العالمية».

وبدوره قال شادي عبد الهادي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «بوبين»، «نحرص في «بوبين» على دعم الشركات الناشئة ذات التأثير الاجتماعي، ولا شك أن تطبيق Play: Date يلائم معاييرنا بالشكل الأمثل. ويسعدنا للغاية أن نكون قادرين على تزويد فريق Play: Date بالمهارات والأدوات اللازمة ليصبح بمقدوره دخول حلبة المنافسة عالمياً».

ويوفر تطبيق Play: Date طريقة مريحة تساعد الأهالي على بناء دوائر العلاقات الاجتماعية لأطفالهم، كما يزود العائلات بتجارب معقولة التكلفة يمكنهم الاستمتاع بها معاً. يمكن تحميل تطبيق Play: Date على نظامي iOS وAndroid.

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