شاومي تطلق Mi 11 في المنطقة بعرض ضوئي من برج خليفة

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة شاومي عن الإصدار العالمي لهاتف Mi 11، وهو أحدث هاتف في مجموعة هواتف Mi الذكية الشهيرة. يتميز جهاز Mi 11 ببعض التحسينات الرائدة عن سابقه، بما في ذلك مجموعة شرائح Qualcomm® Snapdragon ™ 888 وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 108 ميجابكسل وصوت سينمائي وشحن لاسلكي بقوة 50 واطاً.

ويوفر الهاتف الجديد لعشاق التصوير والفيديو فرصة إخراج أفلام بمستوى استوديو التصوير الاحترافي من خلال إعدادات الكاميرا الخلفية الثلاثية التي تتميز بأعلى دقة في العالم 108 ميجابكسل ومستشعر بزاوية واسعة.

يلتقط هاتف Mi 11 صوراً واضحة تماماً بتفاصيل مبهرة لا تُقارن إلا بكاميرات العدسة الأحادية العاكسة DSLR ذات المستوى الاحترافي أو كاميرات Mirrorless بدون مرآة.

تكمل الكاميرا ذات الزاوية الواسعة بدقة 13 ميجابكسل وعدسة التليماكرو بدقة 5 ميجابكسل إعداد الكاميرا الخلفية، مما يوفر صوراً ذات خلفيات رائعة ولقطات مع تأثير bokeh الرائع - وهو الجودة الجمالية لتمويه الأجزاء الخارجة عن إطار التركيز في الصورة.

أما في الجانب الأمامي فتعمل الكاميرا الأمامية بدقة 20 ميجابكسل وهي مثبتة في ثقب بالشاشة لزيادة مساحة الشاشة الرئيسية وتقليل الحواف، مع ضمان أن يظهر المستخدمون في أفضل صورهم عند التقاط سيلفي، أو إجراء محادثة فيديو مع الأصدقاء.

كما يقدم Mi 11 واحدة من أفضل الشاشات في السوق التي حصلت على أعلى درجات التصنيف، بالإضافة إلى جائزة أفضل عرض من DisplayMate - وهي مؤسسة لمراجعة العروض الاحترافية الرائدة في العالم.

إن شاشة AMOLED DotDisplay المتميزة بقياس 120 هرتز/ 6.81 بوصات تجعل من Mi 11 هاتفاً مثيراً للإعجاب عند النظر إليه، فضلاً عن مزايا الاستخدام.

تتألق شاشة شاومي الأكثر تقدماً بميزة WQHD + فائقة الدقة، وتقنية الألوان 10-bit مما يسمح بالوضوح المذهل والتغير السلس بين الألوان.

تجتمع البساطة مع الراحة بفضل تقنية Super Resolution التي تعمل على ترقية مقاطع الفيديو منخفضة الدقة إلى جودة WQHD + دون القلق من زيادة استهلاك البيانات.

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