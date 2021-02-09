«لاين للاستثمار» تطلق حملة عروض في 3 مولات بالمناطق الشمالية

المصدر: دبي - البيان

تُطلق شركة «لاين للاستثمار والعقارات» - ذراع إدارة وتطوير مراكز التسوق في «مجموعة اللولو العالمية» - حملة «كن ضيفنا»، وذلك مع عدد من المبادرات لشهر فبراير في ثلاثة مولات في المناطق الشمالية، وهي رأس الخيمة مول، ولولو مول الفجيرة، ومول أم القيوين.

سوف يشتمل عرض «أنفق واربح» على 35 فائزاً بجوائز يومية بالإضافة إلى فائز بالجائزة الكبرى؛ وذلك في كل مول من المولات التي يشملها هذا العرض الترويجي، حيث يمكن للمتسوقين من يوم 7 فبراير وحتى 13 مارس المشاركة في عرض «أنفق واربح» من خلال إنفاقهم مبلغ 100/- درهم في أي متجر، و200/- درهم في لولو هايبر ماركت للحصول على فرصة إضافية للفوز.

هذا في حين يمكن للمتسوقين الذين ينفقون 100/- درهم في أي منفذ للأطعمة والمشروبات مضاعفة فرصهم في الفوز بجائزة يومية بقيمة 1,000/- درهم على مدار 35 يوماً أو الفوز بجائزة كبرى بقيمة 10،000/- درهم. وتُضاف الجائزة إلى قسائم التسوق الخاصة بالمتاجر والبالغة قيمتها 50،000 /- درهم؛ والتي يتم تقديمها من خلال مسابقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي لمنح قسائم تسوق بقيمة 2,000 درهم جوائز للفائزين.

أما في ما يتعلق بالاحتفالات الخاصة بنجاح إطلاق مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل»؛ فسوف يتمتع المتسوقون بفرصة لالتقاط الصور مع نسخ طبق الأصل من المسبار الفضائي ورواد الفضاء، في حين يمكن لزوار المولات ومراكز التسوق حضور جلسات إعلامية حول «مهمة مسبار الأمل لاستكشاف المريخ» والحصول على معلومات مفصلة من الخبراء الموجودين، كما أن الزوار مدعوون لالتقاط الصور أمام حائط يجسد صورة طبيعية لكوكب المريخ ونشر صورهم والإشارة إلى المول بوسم موقعه على حساباتهم في منصات التواصل الاجتماعي.

وبمناسبة عيد الحـب؛ سيتم تقديم عروض خاصة من قبل تجار التجزئة، وخلال الأنشطة والفعاليات الترويجية المقامة بالمولات في يوم 14 فبراير، حيث سيقوم كل مول من المولات بتوزيع الزهور والهدايا على الأزواج والعشاق والزبائن بجوار إطار لصورة «عيد الحب»، كما يمكن للأشخاص أيضاً التقاط صور تذكارية لا تنسى أثناء تلقيهم للزهور.

ستعمل الاحتفالات المصاحبة لمهرجان المأكولات وعيد الحب إلى جانب احتفالات نجاح «مسبار الأمل»؛ والمتواصلة على مدار أسبوعين من الفعاليات الترفيهية الجذابة؛ على إثراء تجربة زيارة المول بشكل أكبر، بالإضافة إلى الجوائز الممنوحة في تلك الاحتفالات.

هذا في حين تولِي جميع المولات ومراكز التسوق التابعة لشركة «لاين للاستثمار والعقارات» اهتماماً كبيراً بتدابير السلامة المتعلقة بفيروس كورونا؛ من أجل ضمان بقاء الأماكن العامة مكاناً آمناً للتسوق وتناول الطعام.

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