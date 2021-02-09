«الأهلي الكويتي» يعيّن رئيساً تنفيذياً لفروع البنك في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلن البنك الأهلي الكويتي تعيين عمر وهبي، رئيساً تنفيذياً لفروع البنك في الإمارات. ويتمتع وهبي بخبرة عملية تزيد على 25 عاماً في العديد من التخصصات.

وبدأ حياته المهنية كمصرفي استثماري في مصر وعمل في العديد من المناصب العليا بالمؤسسات المالية الكبرى، ومنها سيتي بنك وبنك بي إن بي باريبا، وكان آخر منصب شغله لدى بنك الكويت الوطني نائباً للرئيس التنفيذي للمجموعة المصرفية الدولية. ويتمتع عمر بخبرة واسعة في الأسواق الرئيسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال جورج ريشاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك الأهلي الكويتي: نرحب بعمر وهبي في البنك الأهلي الكويتي.

وهو يتمتع بسجل حافل من المناصب القيادية القوية، في دولة الكويت ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأنا على يقين من أنه سيساهم في نمو الأعمال في دولة الإمارات ويضيف قيمة كبيرة للمجموعة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز