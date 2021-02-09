المالية المركزية بالشارقة تتيح الاسترداد النقدي الآلي بالتعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي

المصدر: الشارقة - البيان

وقّعت دائرة المالية المركزية بالشارقة اتفاقية تعاون مع مصرف الشارقة الإسلامي لتقديم خدمة الاسترداد النقدي الآلي لرصيد المحفظة الرقمية، الأمر الذي يأتي في إطار تعزيز الشراكة بين الطرفين، واستمراراً لمنهج الجودة، في تقديم خدماتهما الذكية لتسريع الإجراءات والتيسير على المتعاملين.

وقع الاتفاقية عائشة الحوسني مدير إدارة الخدمات المساندة بدائرة المالية المركزية بالشارقة، ووليد العمودي رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي، بحضور هدى الياسي مدير إدارة النظام المالي وأروى العويس مدير إدارة الحسابات في الدائرة بالإضافة إلى عدد من كبار الموظفين من الطرفين.

وتتضمن الاتفاقية الاسترداد الآلي لرصيد المحفظة الرقمية بنظام الإيصال الذكي – تحصيل إلى حساب البنكي المعتمد لعميل حكومة الشارقة، وسيتم مباشرة الخطط المستقبلية مع مصرف الشارقة الإسلامي في معالجة استرداد الأمانات للجهات الحكومية والاسترداد النقدي.

وقالت أروى العويس: إطلاق هذه الخدمة الجديدة يسهم في تعزيز كفاءة النظام المالي لحكومة الشارقة، ويسهل على المتعاملين من الأفراد والمؤسسات الحصول على خدمات جديدة مثل خدمة الاسترداد النقدي بشكل آلي وبطريقة سهلة ومبتكرة ومتاحة على مدار الساعة، الأمر الذي يأتي ضمن سياسة الدائرة في السعي للوصول إلى ريادة مالية عالمية، من خلال تطوير تقنيات مبتكرة؛ لتحقيق الاستقرار والاستدامة المالية.

وأضافت أن الدائرة من خلال هذه الشراكة تتطلع إلى زيادة الميزات التنافسية لنظام الإيصال الذكي الذي يختصر الجهد والوقت على المتعاملين، ويتلافى الأخطاء البشرية ومشكلات الدفع النقدي المتعددة، وفي الوقت نفسه يتيح وصولاً أسرع إلى خدمات دفع رسوم المعاملات والاسترداد النقدي الآلي بأعلى معايير الأمان.

وقال وليد العمودي، رئيس الخدمات المصرفية الرقمية بمصرف الشارقة الإسلامي: يسعى المصرف دائماً إلى تعزيز شراكاته مع الجهات الحكومية، المحلية والاتحادية بما فيها دائرة المالية المركزية بالشارقة بهدف التسهيل على المتعاملين من خلال توفير مرونة أكبر في آليات الدفع والاسترداد النقدي.

المحفظة الرقمية

جدير بالذكر أن «المحفظة الرقمية» تتيح للمستخدمين إمكانية دفع فواتير الخدمات من خلال ربط منصة تطبيق تحصيل الخاصة بدائرة المالية المركزية ببوابة الدفع الإلكترونية لمصرف الشارقة الإسلامي، وتمكين عملاء ومستخدمي حساب أو تطبيق تحصيل من التحويل من وإلى حساباتهم الجارية والتوفير لدى مصرف الشارقة الإسلامي وغيرها من المصارف في دولة الإمارات.

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