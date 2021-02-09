"الاتحادية للضرائب": تسجيل ضريبي واحد للشخص الطبيعي ومؤسساته الفردية

المصدر: أبوظبي - البيان

أوضحت الهيئة الاتحادية للضرائب أن الشخص الطبيعي الذي يمتلك عدداً من المؤسسات الفردية عليه الحصول على تسجيل ضريبي واحد فقط لضريبة القيمة المضافة لكافة مؤسساته الفردية، وليس تسجيلاً منفصلاً لكل منشأة على حدة.

وأشارت الهيئة إلى أن المؤسسة الفردية تعد شكلاً من الأشكال القانونية للأعمال التي تكون مملوكة لشخص طبيعي بنسبة 100%، ولا يكون للمؤسسة الفردية شخصية اعتبارية مستقلة عن مالكها، حيث تعتبر المؤسسة الفردية ومالكها شخصاً واحداً.

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