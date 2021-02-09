"أونكتاد": الإمارات الأولى إقليمياً والــ 23 عالمياً على "مؤشر القدرات الانتاجية"

صُنٍفت الإمارات في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والــ 21 عالمياً على «مؤشر القدرات الانتاجية»، وهو مؤشر جديد استحدثه مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «اونكتاد» لرصد أداء دول العالم في تحقيق أهدافها التنموية الوطنية، فضلاً عن الوفاء بأهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة.

ويصنف المؤشر الجديد، الذي صدر أمس دول العالم، استناداً إلى الرصيد الإجمالي الذي حصلت عليه كل دولة بعد جمع أرصدتها في عدد من المعايير الفرعية.

وأفاد «اونكتاد» في التقرير المُرفَق بالمؤشر بأنه صنف الدول في عامين، وهما 2016 و2018، وفقاً لأحدث بيانات متوافرة لديه.

وحصلت الإمارات في إصدار عام 2018 على 42.30 درجة في الرصيد الإجمالي، فيما بلغت أرصدتها في المعايير الفرعية كالتالي: 39.84 درجة في معيار الطاقة، 54.31 درجة في معيار رأس المال البشري، 19.70 درجة في معيار تقنية المعلومات والاتصالات، 70.22 درجة في معيار المؤسسات، 51.22 درجة في معيار رأس المال الطبيعي، 88.58 درجة في معيار القطاع الخاص، 21.57 درجة في معيار التغيير الهيكلي، و34.58 درجة في معيار النقل.

جدير بالذكر أن الإمارات سجلت تقدماً على إصدار 2018 من المؤشر، بالمقارنة مع إصدار 2016، سواءً في الرصيد الإجمالي أو في الترتيب العام، ذلك أنها حصلت في إصدار 2016 على رصيد إجمالي قدره 41.68 درجة، فيما كان ترتيبها هو الــ 23 عالمياً، أي أنها قفزت مركزين في ترتيبها العالمي في 2018 بالمقارنة مع 2016، واحتفظت بصدارتها الإقليمية.

وكانت صدارة المؤشر في عامي 2018 و2016 من نصيب الولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت في إصدار عام 2018 على 52.64 درجة. وفي نفس الإصدار، كان المركز الثاني من نصيب هولندا التي حصلت على 48.22 درجة، وجاءت أيسلندا في المركز الثالث برصيد 47.96 درجة. وحلت لكسمبورغ رابعة برصيد 47.62 درجة، وألمانيا خامسة برصيد 47.38 درجة،

وكانت المراكز من الــ 6 إلى الــ 20 في إصدار 2018 من نصيب المملكة المتحدة، الدنمرك، هونغ كونغ، إيرلندا، اليابان، كوريا الجنوبية، بلجيكا، سنغافورة، فرنسا، النمسا، جزيرة برمودا، السويد، نيوزلندا، أستراليا، وكندا، على التوالي.

وتفوقت الإمارات في عام 2018 على سويسرا التي حلت في المركز الــ 22، فنلندا الــ 24، النرويج الــ 25، اسبانيا الــ 28، الصين الــ 33، وروسيا الــ 76.