«تسلا» ترفع «بتكوين» إلى قمة تاريخية

المصدر: نيويورك - رويترز

قفزت عملة «بتكوين» أكثر من 14 % مسجلة ارتفاعاً تاريخياً بعد إعلان شركة «تسلا» عن استثمارها 1.5 مليار دولار تقريباً في العملة المشفرة الشهر الماضي. ورفعت تلك الأنباء عملة «بتكوين» لما يصل إلى 44 ألف دولار. وكانت شركة «تسلا» قد قالت إنها استثمرت نحو 1.5 مليار دولار في «بتكوين» ومن المتوقع أن تبدأ قبول الدفع بها مقابل سياراتها ومنتجاتها الأخرى في المستقبل القريب.

وأضافت في إفصاح أن القرار يأتي في إطار سياستها الاستثمارية واسعة النطاق كشركة، وإنها تستهدف تنويع وتعظيم عائداتها السائلة. وقالت إنها استثمرت 1.5 مليار دولار في «بتكوين» في ظل التغيير في السياسة وقد تستحوذ على أصول رقمية وتحتفظ بها من وقت إلى آخر أو على المدى الطويل.

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