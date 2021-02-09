1.4 مليار صافي دخل «دو» 2020 واقتراح بتوزيع 28 فلساً لكل سهم

المصدر: دبي - البيان

سجلت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو» 11.08 مليار درهم إيرادات عن 2020 بصافي دخل 1.44 مليار، ما يؤكد نجاح استراتيجية الشركة في تحقيق الربحية وتعزيز مرونة نموذج عملياتها التشغيلية رغم التحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19».

وأوصى مجلس الإدارة بالموافقة على توزيع أرباح لعام 2020 بواقع 28 فلساً لكل سهم. وكانت الشركة قد وزعت في أغسطس الماضي 13 فلساً منها للسهم الواحد كأرباح نصف سنوية.

وارتفعت إيرادات الربع الرابع 2020 بنسبة 1.9 %، مقارنة بالربع الثالث من نفس العام، لتصل إلى 2.74 مليار درهم، مسجلةً نمواً خلال ربعين متتاليين مع استمرار تعافي النشاط الاقتصادي.

وقال محمد الحسيني، رئيس مجلس إدارة الشركة: أظهر نموذج عملياتنا كفاءة ومرونة عاليتين مقارنة بنماذج الأعمال في العديد من القطاعات الأخرى. وتمكنت الشركة من التأقلم والتكيف بشكلٍ فعّال مع التطورات في بيئة أعمال اتسمت بالعديد من التحديات والظروف الاستثنائية.

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