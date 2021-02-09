نتائج إيجابية لموانئ دبي تتفوق على السوق العالمي

المصدر: دبي - البيان

سجلت موانئ دبي العالمية نتائج إيجابية بأحجام المناولة خلال عام 2020 رغم التحديات العالمية، محققة نمواً في أحجام عملياتها، خصوصاً في الربع الأخير من 2020، بأداء سنوي ثابت، حيث ناولت 71.2 مليون حاوية نمطية، ما يؤكد من جديد مرونة القدرة المتواصلة لموانئ دبي العالمية في التفوق على أداء السوق العالمي.

وقامت موانئ دبي العالمية بمناولة 19.1 مليون حاوية نمطية، قياس 20 قدماً في الربع الأخير 2020 بنمو 7.6 % على أساس سنوي. جاءت الزيادة في الربع الأخير بفضل زيادة النشاط في الهند وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والأمريكتين. و

قال سلطان أحمد بن سليّم رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي للمجموعة: «هذا الأداء القوي بنهاية العام، أدى إلى تحقيق نسبة نمو ثابت في 2020، والتي تعتبر إيجابية، إذا ما تمت مقارنتها بتقديرات القطاع، التي تشير لانخفاض بنسبة 2.1 %.

وإجمالاً، يؤكد ذلك من جديد، مرونة قطاع الشحن العالمي، وقدرته على تجاوز التحديات، وعلى القدرة المتواصلة لموانئ دبي العالمية في التفوق على أداء السوق».



وأضاف: «كان النمو مشجعاً في جميع المناطق التي نعمل بها، وكانت الهند أحد المحركات الرئيسة، في حين شهد ميناؤنا الرئيس في جبل علي، استقراراً في أحجام المناولة».

وقال إن الأداء الثابت في حجم المناولة طوال العام، يجعلنا في وضع جيد، لتقديم أداء مالي مستقر نسبياً في عام 2020، ونواصل التركيز على احتواء التكاليف، بهدف حماية الربحية، وحسن إدارة النفقات الرأسمالية، للحفاظ على التدفق النقدي، كما أننا واثقون من قدرتنا على تحقيق أهدافنا لعام 2022.



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