4 آلاف رخصة جديدة لمؤسسات فردية بالإمارات في يناير

المصدر: أبوظبي - وام

تواصل النمو في قطاع تراخيص المؤسسات الفردية في الإمارات مع بداية 2021، ما يعكس استمرار نشاط القطاع الذي بات من أكثر القطاعات استقطاباً للمستثمرين من داخل وخارج الدولة.

وتظهر أحدث الإحصائيات الصادرة عن السجل الوطني الاقتصادي، أن الجهات المختصة أصدرت أكثر من 4 آلاف رخصة جديدة لتأسيس مؤسسات فردية في جميع إمارات الدولة خلال يناير، وفي ظل استمرار نشاط القطاع فقد ارتفع إجمالي العدد التراكمي للمؤسسات الفردية إلى 304948 مؤسسة مع نهاية يناير بنمو 1.3 % مقارنة مع إجمالي عددها في نهاية 2020.

وبحسب الإحصائيات الرسمية، فإن المؤسسات الفردية تشكل 41 % من إجمالي عدد رخص الأنشطة الاقتصادية بجميع تصنيفاتها في الإمارات، والذي وصل إلى 740717 رخصة في نهاية يناير من العام الجاري. ويتضح من خلال الإحصائيات ذاتها أن إمارات أبوظبي ودبي والشارقة استحوذت على 78.6 % من إجمالي العدد التراكمي لرخص المؤسسات الفردية العاملة في الدولة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز