«أبوظبي الأول» يطرق سوق سندات اليورو

المصدر: (دبي - البيان)

أظهرت وثيقة أن بنك أبوظبي الأول يخطط لإصدار سندات مقومة باليورو. ويستغل المقترضون انخفاض الأسعار في أسواق الدين العالمية هذا العام في وقت تدفع فيه وفرة السيولة العالمية المستثمرين إلى البحث عن الأصول ذات العوائد المرتفعة.

واستفاد بنك أبوظبي الأول بالفعل من ذلك بضع مرات العام، منها صفقة مقومة بالجنيه الإسترليني الأسبوع الماضي وأول سندات خضراء في المنطقة مقومة بالفرنك السويسري الشهر الماضي. ويتطلع البنك الآن لإصدار أول سندات مقومة باليورو، ومن المتوقع أن تكون بالحجم القياسي، الذي يعني بشكل عام أن القيمة لا تقل عن 500 مليون دولار، وفقاً لوثيقة صادرة عن أحد البنوك التي تقود العملية.

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