مستثمر في «أدنوك» يعين بنوكاً لسندات دولارية

المصدر: (دبي - رويترز)

أفادت وثيقة أمس بأن «جالاكسي بايبلاين أستس»، المملوكة لكونسورتيوم مستثمرين حصل على حصة في أصول خطوط أنابيب نقل الغاز الطبيعي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، عينت بنوكاً من أجل بيع مزمع لسندات مقومة بالدولار.

وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك أن جالاكسي عينت «سيتي» و«إتش.إس.بي.سي» و«ميزوهو» منسقين عالميين، وانضم إليهم بنك أبوظبي الأول و«سانتاندير» و«إس.إم.بي.سي نيكو» و«سوسيتيه جنرال» كمديري دفاتر.

ومن المقرر أن تباع سندات بمعدل فائدة ثابت على شريحتين. وستدور آجال استحقاق السندات بين 13 و19 عاماً.

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