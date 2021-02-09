«أدنيك» تضم فندقي «أنانتارا» إلى محفظتها

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك)، إحدى الشركات التابعة لـ«القابضة» (ADQ)، انضمام فندقي «منتجع أنانتارا جزيرة صير بني ياس أبوظبي» و«قصر السراب منتجع الصحراء بإدارة أنانتارا»، إلى محفظتها المتخصصة بقطاع الفنادق، ليرتفع بذلك عدد الفنادق التي تضمها أدنيك تحت مظلتها إلى 5 فنادق بما فيها ألوفت أبوظبي وأنداز كابيتال جيت أبوظبي وألوفت لندن إكسل.

وقال ياب كالكمان، رئيس محافظ استثمارية في «القابضة» (ADQ): «يعزز انضمام منتجعي أنانتارا في جزيرة صير بني ياس وقصر السراب إلى محفظة أدنيك للفنادق مكانة أبوظبي كمركز عالمي لسياحة الأعمال والترفيه، ونحن على ثقةٍ بأنّ انتقال هذه المنتجعات إلى محفظة أدنيك سيرفع من تنافسيتها ويتيح لها توفير تجارب جديدة لزوّار المعارض والمؤتمرات في المرحلة المقبلة».

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