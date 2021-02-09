بطاقة خصم افتراضية من «إتش إس بي سي» للشركات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أطلق بنك «إتش إس بي سي» بطاقات الخصم (debit cards) الافتراضية للشركات في الإمارات تأكيداً على التزامه بالريادة في إدخال التحسينات الرقمية لتلبية الطلب المتزايد من العملاء على حلول دفع أكثر مرونة. في خطوة هي الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط.

ومن شأن هذه البطاقات التي تعمل بنظام فيزا، أن تقوم بإنشاء أرقام بطاقات تستخدم لمرة واحدة، أو «رموز مميزة» لكل معاملة، مع خصم قيمة الدفعة من الحساب الجاري لحامل بطاقة الشركة بشكل مباشر. ومن خلال استخدام منصة أتمتة المدفوعات من فيزا، يتم توزيع البطاقة بشكل إلكتروني لحماية رقم البطاقة الأساسية وتوفير إمكانات محسنة لضمان أمن وكفاءة عمليات الدفع.

قال كايلاش ناير، الرئيس الإقليمي للبطاقات التجارية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لدى بنك HSBC: تسارعت وتيرة اعتماد الشركات في الإمارات وحول العالم هذا العام على المنصات والحلول الرقمية، وذلك مع تزايد الطلب على توفير قنوات دفع أكثر مرونة.

ويقوم HSBC بالاستثمار لإنشاء بنك مستعد للمستقبل، الأمر الذي يعني إتاحة خيارات رقمية متعددة لتناسب الاحتياجات المختلفة لقاعدة عملائنا المتنوعة من الشركات. فالأمر كله يتعلق بمساعدة عملائنا على تحقيق طموحاتهم من خلال الاستفادة من خدماتنا المصرفية الرقمية السريعة والآمنة والسهلة.

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