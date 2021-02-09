5.7 ملايين أرباح «بي إتش مباشر» في 2020

المصدر: (دبي ـ البيان)

أعلنت شركة بي إتش مباشر للخدمات المالية زيادة أرباحها المالية بنسبة 1653% خلال عام 2020، مقارنة بعام 2019، حيث حققت أرباحاً صافية تجاوزت 5.7 ملايين درهم. كما حققت الشركة زيادة 26.4% بإجمالي أصولها التي ارتفعت من 377 مليون درهم في 2019 إلى 477 مليون درهم في 2021، وارتفعت أيضاً ودائع العملاء 60%، وبلغت 200.6 مليون درهم بالمقارنة مع 124.9 مليون درهم بنهاية 2019.

وقال عبد الهادي السعدي، الرئيس التنفيذي للشركة: تصدرت الشركة الأسواق المالية في الإمارات من حيث عدد الحسابات التي تم فتحها خلال 2020 والتي بلغت أكثر من 1221 حساباً بسوقي دبي وأبوظبي للأوراق المالية، وحصلت على المركز الأول بسوق دبي المالي من ناحية إجمالي قيمة التداولات في ديسمبر 2020 والتي بلغت 1.55 مليار درهم، بحصة سوقية بلغت 13.8%، رغم التحديات التي واجهها العالم في 2020.

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