استطلاع يو بي إس: 85 % من مستثمري الإمارات متفائلون بالاقتصاد

المصدر: دبي ـ البيان

أعرب المستثمرون حول العالم عن تفاؤلهم المتزايد بشأن توقعاتهم فيما يخص الاقتصاد وأسواق الأسهم، وذلك وفقاً لمسح آراء المستثمرين الجديد الذي أجراه بنك «يو بي إس»، والذي شمل أكثر من 4000 مستثمر وصاحب أعمال في 14 سوقاً على مستوى العالم في أواخر ديسمبر ويناير.

وفي الإمارات، يشعر المستثمرون بالثقة حيال الآفاق الاقتصادية في المنطقة، حيث كشف 85% منهم عن تفاؤلهم بالعام الحالي. ومع ذلك، تنقسم الآراء حول موعد عودة الحياة إلى طبيعتها. تعتقد أغلبية طفيفة تبلغ 51% أن النشاط الطبيعي سيستأنف قبل يوليو 2021، بينما يعتقد 49% ممن شملهم الاستطلاع أنه لن يحدث ذلك حتى النصف الثاني من العام.

وعندما سُئل المستثمرون الإماراتيون عن مخاوفهم الرئيسية، أشار 65% منهم إلى أن أبرز مخاوفهم هي جائحة كوفيد 19، يليها تغير المناخ بنسبة (56%) والخوف من تراجع السوق بنسبة (55%).

وفي مثل هذه الأوقات المضطربة، قال 9 من كل 10 مستثمرين بالإمارات إنهم بحاجة إلى المزيد من المشورة المالية المتخصصة أكثر من أي وقت مضى. كما أنهم يرون قيمة واضحة في الاستثمار المستدام، حيث عبر 86% من المستثمرين عن أهمية الاستثمار المستدام بالنسبة لهم وتوقع 8 من 10 أن يكون عائد الاستثمارات المستدامة نفس عائد الاستثمارات في المحافظ التقليدية أو ربما أفضل.

وأعرب 60% من المشاركين عن توقعاتهم الإيجابية بشأن الاقتصاد على مدى الأشهر 12 المقبلة، مقارنةً بـ 55% قبل 3 أشهر، بينما 63% من المستثمرين لا يعتقدون أن الحياة ستعود إلى طبيعتها في الأشهر الستة المقبلة. و48% أبدوا تفاؤلاً حيال الاقتصاد.

ومن بين 37% من المستثمرين الذين يتوقعون عودة الاقتصاد إلى وضعه الطبيعي في الأشهر الستة المقبلة، كان التفاؤل الاقتصادي أعلى بكثير عند 80%.

عالمياً وعلى مدار الأشهر الستة المقبلة، أبدى 61% من المستثمرين تفاؤلاً متزايداً بسوق الأسهم، بزيادة 6% خلال الربع الماضي. ويتوقع 72% من المستثمرين أن تستفيد الأسواق من التقدم المحرز في مجال لقاحات كوفيد 19 و62% من التأثير المحتمل لنتائج الانتخابات في الولايات المتحدة

وأعرب 72% من أصحاب الأعمال التجارية عن ثقتهم في أعمالهم الخاصة على مدى الأشهر 12 المقبلة، بعد أن كانت النسبة 69% في الربع الثالث، وذلك بسبب زخم الأعمال التجارية (45%)، والتقدم المحرز في مجال اللقاح (43%)، والسياسة النقدية المواتية (40%). ويخطط ما يقرب من ثلث أصحاب الأعمال (32%) لتوظيف العمال، بعد أن كانت النسبة 30% قبل ثلاثة أشهر.

وقال علي جانودي، رئيس إدارة الثروات لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: «حقيقة أن 9 من كل 10 مستثمرين في الإمارات قالوا إنهم بحاجة إلى المزيد من المشورة المالية الآن أكثر من أي وقت سابق يظهر بوضوح التحديات التي يواجهها الكثيرون عند التنقل في الأسواق المتقلبة اليوم.

في الوقت نفسه، يؤكد أيضاً على فرصة عملائنا في البحث عن الخبرة وإعادة توازن محافظهم الاستثمارية بحيث يكونون في موقع الصدارة للاستفادة من تحركات السوق المستقبلية.

تراجع عدم اليقين

قال توم ناتاريل، رئيس مجموعة «يو بي إس»لمنطقة الأمريكتين والرئيس المشارك في يو بي إس العالمية لإدارة الثروات: متحمسون لأن الثقة بين المستثمرين وأصحاب الأعمال التجارية آخذة في الارتفاع على الصعيد العالمي، مع تراجع حالة عدم اليقين بشأن«كوفيد 19» والقضايا السياسية.

ومع ذلك، وفي الوقت الذي نواصل فيه التصدي لهذا الوباء، ما زال الطلب مرتفعاً على الخدمات الاستشارية، مما يتيح فرصة حيوية لمديري الثروات في 2021.

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