1.7 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

المصدر: (دبي- البيان )

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أمس، أكثر من 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 224 مبايعة بقيمة 385.66 مليون درهم، منها 18 مبايعة للأراضي بقيمة 98.28 مليون درهم، و206 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 287.39 مليون درهم.

وقد جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 13 مليون درهم، في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض، تليها مبايعة بقيمة 12 مليون درهم في منطقة المركاض.

وقد تصدرت منطقة المركاض، المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 56 مليون درهم، وتلتها منطقة الحبية الثالثة، بتسجيلها 5 مبايعات بقيمة 12 مليون درهم، وثالثة في ند الشبا الثالثة، بتسجيلها 4 مبايعات بـ 10 ملايين درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 1.34 مليار درهم، منها 21 رهن أراضٍ بقيمة 1.26 مليار درهم، و37 رهن فلل وشقق بقيمة 87.01 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة الرفاعة، بـ 918 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 269 مليون درهم.

وأما الهبات، فقد شهدت تسجيل 8 هبات بقيمة 14.03 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة نخلة جميرا، بـ 5 ملايين درهم، وأخرى في منطقة جميرا الأولى بقيمة 4 ملايين درهم.

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