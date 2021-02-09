«الإمارات الإسلامي» يفتتح مركزي خدمات أعمال

المصدر: (دبي- البيان)

أعلن «الإمارات الإسلامي»، توسيع شبكة فروعه من مراكز الخدمات المصرفية للأعمال، ليتمكن من تلبية احتياجات أكبر عدد ممكن من الشركات الصغيرة والمتوسطة، بافتتاح اثنين من مراكز الخدمات المصرفية للأعمال في شارع الشيخ زايد ومنطقة الطوار بدبي.

وتضم المراكز الجديدة، غرف اجتماعات حصرية، ستتيح للمتعاملين من الشركات الصغيرة والمتوسطة، الاجتماع بمديري العلاقات المعنيين في منتهى الخصوصية.

وبافتتاح المركزين، يرتفع العدد الإجمالي لمراكز الخدمات المصرفية للأعمال التابعة لـ «الإمارات الإسلامي»، إلى 7 مراكز في الإمارات.

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