942 مليون درهم تصرفات عجمان العقارية في شهر يناير

المصدر: عجمان - البيان

بلغ حجم التصرفات العقارية في عجمان نحو 942 مليون درهم إذ تصدر حي الياسمين قائمة الأحياء الأكثر تداولاً وقدرت أعلى قيمة مبايعة بنحو 19.1 مليون درهم.

وشهدت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسجيل 490 عملية بيع في شهر يناير وكشف التقرير العقاري الشهري عن تسجيل 73 عملية رهن قدرت أعلاها بنحو 80 مليون درهم عن فئة الأراضي و520 ألف درهم عن فئة الوحدات العقارية السكنية.

وقال ناصر المرزوقي مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري بالندب إن هذه الأرقام تؤكد تحسن أداء السوق العقاري في إمارة عجمان في الأشهر الأخيرة بفضل نجاعة الإجراءات الاستباقية والحزم الاقتصادية التحفيزية التي أقرتها القيادة الرشيدة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وتحقيق الانتعاش الاقتصادي وتعزيز صلابة القطاع العقاري في عجمان.

وأشار المرزوقي إلى أن دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان تسعى باستمرار إلى خلق بيئة استثمار عقاري مثالية وتنافسية أساسها الحفاظ على حقوق الملاك والمستثمرين فضلاً عن تزويدهم أرقى الخدمات وتوفير التسهيلات كافة لهم.

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